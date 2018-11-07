С активиста хотят взыскать деньги за ночь в вытрезвителе, хотя он был трезв



Леонид Кулаков

«Нас завезли без медицинского осмотра в Первомайский РУВД. Там написали, что алкоголь в крови отсутствует. После записали, что 0,1 промилле в крови и отправили в вытрезвитель, где записали 0,5. На следующий день судья Грабатовский в вытрезвителе устроил закрытое выездного заседание и приговорил к трем суткам. А позже на странице пресс-службы ведомства появилась информация, что у меня было 1 промилле».

«Мой адвокат обращался в РУВД с вопросом, откуда взялись эти изменения в протоколе. До сих пор мы не получили ответа».

Активиста задержали 11 сентября после парламентских выборов в сквере, куда Леонид Кулаков вместе с двумя знакомыми пришел отдохнуть после дня наблюдения на избирательном участке, передаетКак говорит сам, произошла фальсификация: его с соратниками обвинили за пустые бутылки под скамейками.Отбывал наказаниев изоляторе на Окрестина. Однако первые 10 часов его действительно держали в вытрезвителе.Содержание в изоляторе – платное, стоит как номер в отеле. Одна ночь – 61 рубль 25 копеек. «Клиент» платит за транспорт, медицинский осмотр, ночлег.