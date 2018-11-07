ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С активиста хотят взыскать деньги за ночь в вытрезвителе, хотя он был трезв

08.11.2018 20:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Леонид Кулаков
Изолятор Первомайского РУВД хочет взыскать с активиста 61 рубль 25 копеек за то, что в 2016 году активиста Леонида Кулакова держали в участке 10 часов. Письмо со счетом пришло только сейчас.

Активиста задержали 11 сентября после парламентских выборов в сквере, куда Леонид Кулаков вместе с двумя знакомыми пришел отдохнуть после дня наблюдения на избирательном участке, передает "Белсат".

Как говорит сам Леонид Кулаков, произошла фальсификация: его с соратниками обвинили за пустые бутылки под скамейками.

«Нас завезли без медицинского осмотра в Первомайский РУВД. Там написали, что алкоголь в крови отсутствует. После записали, что 0,1 промилле в крови и отправили в вытрезвитель, где записали 0,5. На следующий день судья Грабатовский в вытрезвителе устроил закрытое выездного заседание и приговорил к трем суткам. А позже на странице пресс-службы ведомства появилась информация, что у меня было 1 промилле».


Отбывал наказание Леонид Кулаков в изоляторе на Окрестина. Однако первые 10 часов его действительно держали в вытрезвителе.

«Мой адвокат обращался в РУВД с вопросом, откуда взялись эти изменения в протоколе. До сих пор мы не получили ответа».


Содержание в изоляторе – платное, стоит как номер в отеле. Одна ночь – 61 рубль 25 копеек. «Клиент» платит за транспорт, медицинский осмотр, ночлег.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Дарья Шманай сдувала пылинки со стола Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика