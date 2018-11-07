Не договорились. Решение о новом генсеке ОДКБ на саммите в Астане не принято

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ТАСС

— сказалЗаместитель генсекастал и. о генсека после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.Как сообщил в ходе брифинга по итогам саммита президент Казахстана, окончательное решение по кандидатуре генсека может быть принято на встрече в Санкт-Петербурге 6 декабря.— цитирует НазарбаеваНапомним, 2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря. Изданиесо ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси