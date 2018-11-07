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Не договорились. Решение о новом генсеке ОДКБ на саммите в Астане не принято
Фото: odkb-csto.org
«Будут решать чуть позже, решение не принято, пока Семериков — исполняющий обязанности», — сказал Николай Патрушев.
Заместитель генсека Валерий Семериков стал и. о генсека после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.
Как сообщил в ходе брифинга по итогам саммита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, окончательное решение по кандидатуре генсека может быть принято на встрече в Санкт-Петербурге 6 декабря.
«У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь. Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», — цитирует Назарбаева
Напомним, 2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря. Издание
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Решение о новом генеральном секретаре ОДКБ на саммите не принято.
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