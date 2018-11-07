Работников завода МАЗ просят оформлять выходные за свой счет

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О том, что две субботы 10 и 24 ноября будут рабочими, работники узнали в конце 2017 года, когда был составлен график работы. Причиной такого переноса стали январские каникулы.рассказывает один из работников завода.Другой работник МАЗа подтвердил информацию и рассказал, что никакого официального распоряжения им не предоставили.На предприятии поясняют, что они действительно предложили работникам написать заявления за свой счет. Но это касается только тех сотрудников, у которых нет достаточной занятости на субботу. Директор по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе Петр Косарь объясняет, что эта мера в меньшей степени касается рабочих. По его словам, когда есть заказы, специалисты «работают в субботу, бывает так, что и воскресенье захватывают».не отрицает, что человек может отказаться подписывать заявление за собственный счет.