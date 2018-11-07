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"Можно затеряться среди десятков президентов". Почему Лукашенко не летит в Париж?

08.11.2018 20:31 — Разное | UDF  
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8 ноября Александр Лукашенко прилетел на саммит ОДКБ в Астану. Фото: president.gov.by
Вопреки ожиданиям Беларусь в столице Франции представит не Александр Лукашенко, а Михаил Мясникович. Почему руководитель страны отказался от возможности засветиться в компании мировых лидеров?

Ранее Александр Лукашенко получил приглашение принять участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, которое состоится в Париже 10-12 ноября. Но сегодня стало известно, что Францию с рабочим визитом посетит председатель Совета Республики. То есть по всей видимости, Лукашенко туда не летит.

Почему руководитель страны, которого еще несколько лет назад исключили из списка невъездных в Евросоюз, отказался от заманчивой возможности?


«Лукашенко ожидает более статусного визита»

Политолог Юрий Чаусов считает, что на решение руководителя страны могло повлиять осознание того, что визит в Париж практически ничего не изменит в его отношениях с европейцами.

«Празднование в Париже даже саммитом назвать нельзя, это масштабное протокольное меропритие. Статусное, но политически бессодержательное. Возможно, советники сказали Лукашенко, что это неудобный формат для восстановления статуса рукопадаваемого в Европе. Можно затеряться среди десятков глав государств», – говорит UDF.BY Юрий Чаусов.

Об отношении Минска к мероприятию в Париже может свидетельствовать и то, что туда отправляют Михаила Мясниковича, занимающего церемониальную должность, а не премьер-министра или главу МИД.

По мнению Юрий Чаусова, официальный Минск ждет от европейцев более статусного визита, который подчеркнет новый уровень двусторонних отношений.

«Вероятно, это должна быть какая-то двустроенняя встреча, вроде встречи с Папой Римским. Государственный визит, который продемонстрирует, что Лукашенко вновь принимают в лучших домах Европы. Поскольку ЕС налаживает отношения с официальным Минском, то, думаю, такой визит рано или поздно состоится. Приезд еврокомиссара Хана в Минск уже становится рядовым событием, хотя несколько лет назад его назвали бы прорывом дипломатической изоляции», – считает политолог.


«Гусей зачем дразнить-то?»

Юрий Чаусов не связывает отказ Лукашенко от поездки в Париж с боязнью руководителя Беларуси рассердить Москву европейскими связями. Тем более, что в столице Франции планирует быть Владимир Путин.

А вот политолог Сергей Николюк считает иначе.

«Стремление Лукашенко и рыбку съесть, и ноги не замочить (имею в виду отношения с Россией и Европой) выполнять становится все сложнее. Поэтому его отказ от поездки выглядит разумным шагом. Гусей зачем дразнить-то? Тем более без весомой причины. В России хватает политических сил, в том числе имеющих медийные ресурсы, которые болезненно реагируют на подобные шаги и расценивают малейшую деталь как предательство», – говорит Сергей Николюк.

Политолог отмечает:

«Большого события, которое будет иметь последствия, я в этом отказе не вижу. Это новость, которая привлекает внимание, но не событие. Через месяц никто из нас и не вспомнит, что Александр Григорьевич куда-то не поехал».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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