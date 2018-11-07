Обложили: с 2019 года лимит на беспошлинный ввоз - 500 евро и 25 кг

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20 декабря 2017 года Совет Евразийской Экономической Комиссии принял решение о том, что постепенно будут урезаны нормы ввоза товара для личного пользования из-за пределов Таможенного Союза.Весь 2018 год люди жили с верой в то, что действующий лимит 1500 евро с 1 января 2019 будет уменьшен до разрешенных 1000 евро, с 2020 до 750 евро и 35 кг, и только с 2021 года до 500 евро и 25 кг.Но согласно поправкам той же комиссии, сделанным 1 ноября 2018, легенда меняется: с 1 января 2019 года лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за границы устанавливается в размере 500 евро и 25 кг общего веса.Ускоряемся. Нас сразу переносят в 2021 год. Сюрприз от властьпридержащих заключается в том, что уже сейчас действует лимит в 300 евро при поездках чаще, чем 1 раз в 3 месяца, а до конца года, читай лимит 1500 евро и 50 кг, осталось меньше 2 месяцев, пишет euroby.infoНапомним также, что ранее белорусам ограничили и получение товаров через интернет. С 14 апреля 2016 года в Беларуси действует лимит в 22 евро и 10 кг в месяц.Правда, недавно власти заговорили о возможном увеличении беспошлинного порога на посылки из-за рубежа до 200 долларов,"Белорусский партизан".