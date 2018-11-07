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Андрей Сидоренко: Мы слишком робко начали, но затем показали характер

08.11.2018 21:22 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал победу над Францией (5:2) на «Кубке четырех наций velcom». Отметим, что этот матч был первым для главного тренера после назначения.

— Коллега сказал, что французы хорошо провели два первых периода. Я с ним согласен. Мы слишком робко начали. Хочу отметить Дмитрия Мильчакова, который на этом отрезке отлично отработал в воротах. В третьем периоде мы внесли некоторые изменения, а команда продемонстрировала характер. После голов в большинстве команда уже почувствовала кураж.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В третьем периоде вместо Когалева с Костицыными начал играть Демков. С чем связана эта замена?

— Почувствовали, что это пойдет на пользу. Этой тройке нужна была свежесть. Кстати, и звено Развадовского после этого заиграло свежее.

— Впереди у команды два матча за два дня, а затем «Динамо» ждет тяжелая серия против уральских команд. Планируете ли дать отдохнуть, например, братьям Костицыным, проведшим сегодня много времени?

— Да, прекрасно осознаю, какая сложилась ситуация. Ротация будет уже в завтрашнем матче.

— Ощущали ли волнение перед игрой?

— Конечно, переживал. Волновался, будет ли баланс, как сыграют атака и оборона.

Хорошо, что команда показала характер. Нужно верить в свои силы.

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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал победу над Францией (5:2) на "Кубке четырех наций velcom". Отметим, что этот матч был первым...
 
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