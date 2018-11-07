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США не признают выборы 11 ноября в Донбассе - Волкер

08.11.2018 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Выборы, проведение которых запланировано на 11 ноября на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, не соответствует Минским соглашениям, заявил в четверг специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Россия сейчас находится в процессе организации выборов на территории, которые она оккупировала на Украине, что противоречит Минским соглашениям", - сказал он.

По словам К.Уолкера, США "поддерживает идею проведения выборов, соответствующих Минским соглашениям".

"Там должны быть легитимные выборы, проводимые местными властями", - сказал американский спецпредставитель.

 
 
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Выборы, проведение которых запланировано на 11 ноября на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, не соответствует Минским соглашениям, заявил в четверг...
 
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