Молодого белоруса посадили на 22 года в России. За что?

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заметил женщину, которая разговаривала по мобильному телефону возле своей машины. Убедившись, что свидетелей нет, белорус напал на женщину, стал душить и бить по голове. В результате потерпевшая потеряла сознание и упала на землю.Затем он затащил женщину на заднее сиденье машины, присвоил себе ее планшет, мобильник и деньги, а также, воспользовавшись тем, что потерпевшая находилась без сознания, изнасиловал ее.От полученных повреждений 39-летняя женщина умерла.После этого Алаев угнал автомобиль «Toyota Rav 4».Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела стало известно о причастности белоруса к еще одному преступлению.Так, 12 октября 2016 года обвиняемый вырвал из рук женщины сумку, в которой находились мобильник, фотоаппарат, кошелек, сберегательная книжка и флэш-карты.Задержали Алаева в марте 2018 года. Находясь в камере следственного изолятора, в ходе конфликта с сокамерником Алаев с особой жестокостью избил его, нанеся удары по ногам, спине, грудной клетке и животу.В результате суд приговорил Алаева к 22 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.