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Молодого белоруса посадили на 22 года в России. За что?

08.11.2018 21:15 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Белоруса Юрия Алаева задержали в связи с нападением на женщину. Он совершил это преступление в ноябре 2016 года. Подробности приводит Московская прокуратура.

Юрий Алаев заметил женщину, которая разговаривала по мобильному телефону возле своей машины. Убедившись, что свидетелей нет, белорус напал на женщину, стал душить и бить по голове. В результате потерпевшая потеряла сознание и упала на землю.

Затем он затащил женщину на заднее сиденье машины, присвоил себе ее планшет, мобильник и деньги, а также, воспользовавшись тем, что потерпевшая находилась без сознания, изнасиловал ее.

От полученных повреждений 39-летняя женщина умерла.

После этого Алаев угнал автомобиль «Toyota Rav 4».

Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела стало известно о причастности белоруса к еще одному преступлению.

Так, 12 октября 2016 года обвиняемый вырвал из рук женщины сумку, в которой находились мобильник, фотоаппарат, кошелек, сберегательная книжка и флэш-карты.

Задержали Алаева в марте 2018 года. Находясь в камере следственного изолятора, в ходе конфликта с сокамерником Алаев с особой жестокостью избил его, нанеся удары по ногам, спине, грудной клетке и животу.

В результате суд приговорил Алаева к 22 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 
 
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Белоруса Юрия Алаева задержали в связи с нападением на женщину.
 
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