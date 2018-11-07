Прооперированная Лобода разрыдалась перед Малаховым



Светлана Лобода и Андрей Малахов. Кадр youtube.com

поговорил сов рамках своего шоу "Прямой эфир". Певица рассказала, как себя чувствует после перенесенной операции. Она отметила, что ей лучше, и сообщила, что вынесла важный урок из этой неприятной ситуации.заявила Лобода.Светлана отметила, что всегда тщательно следила за здоровьем, регулярно проверялась, особенно после рождения своей второй дочери Тильды. И до последнего времени медики не находили у нее никаких проблем. Однако во время недавней репетиции артистка почувствовала боль в животе, но не придала ей значения. Она выпила обезболивающее и продолжила работать.– поведала артистка. –Произнося эти слова, Светлана Лобода не смогла сдержать слез.Самое интересное, что лишь во второй больнице ей смогли поставить правильный диагноз. А оперировалась она и вовсе в третьей клинике. К счастью, хирургическое вмешательство прошло благополучно, и Светлана снова полна планов. Скоро она отправится на гастроли в Германию, затем выступит в Москве.Разумеется, зашла речь и о маленькой дочке Светланы Тильде, которая появилась в США в мае этого года.рассказала артистка.