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«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие

08.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Позади фронтовые дороги Украины, Польши, Германии: жизнь Валентины Барановой – целая история, о которой можно написать не одну книгу. Сегодня ветерана Великой Отечественной войны, чье имя занесено в Книгу славы Гродненской области, торжественно поздравили с 95-летием руководители области и города, представители областных общественных организаций.  

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие


 Сегодня мы отмечаем 95-летие особенного человека, – отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. – Валентина Петровна – не просто ветеран Великой Отечественной войны. Это личность, являющая собой пример того, как нужно любить, защищать свою родину и гордиться ею. Несмотря на серьезный возраст, Валентина Петровна всегда полна бодрости и оптимизма, занимает активную гражданскую позицию, участвует в ветеранском движении, патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие
«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие


Несмотря на все тяготы и лишения, Валентина Петровна не утратила бодрости духа, оптимизма и веры в добро. Когда началась война, юной Вале было всего восемнадцать. Окончила курсы радисток, в составе 63-го отдельного батальона связи прошла всю войну. Потом Вологодский институт молочной промышленности, замужество и переезд в Гродно

 В 1955 году это был старинный маленький городок, – вспоминает Валентина Баранова. – А сегодня Гродно – большой, современный, цветущий город, который я всем сердцем люблю за его красоту и отзывчивых, честных, добрых людей. 

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие


С детства Валентина Петровна любила петь и танцевать, но осуществить мечту, отнятую войной, удалось только после тридцати. Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, Валентина Баранова не один десяток лет проработала преподавателем музыки. Она и сейчас не прочь пуститься в пляс – энергии, к счастью, не занимать. Валентина Петровна по-прежнему каждое лето спешит в лес за грибами, пользуется современными гаджетами, увлекается выпечкой, поет в хоре, и, конечно, активно участвует в общественной и городской жизни. 

 Я очень счастливый человек, у меня большая семья – трое детей, шестеро внуков и правнуков, каждый год привносит в мою жизнь что-то новое, – признается Валентина Петровна. – В этом году, например, моему шестому правнуку исполнился годик. Разве есть у меня время унывать! 
К слову, планов и идей у Валентины Барановой еще много. 

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие


 Главное, – улыбается Валентина Петровна, – грядущую «пятилетку» пройти таким же стройным шагом и дожить до «двух нулей», а дальше уж посмотрим. 

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие

«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие
«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Позади фронтовые дороги Украины, Польши, Германии: жизнь Валентины Барановой – целая история, о которой можно написать не одну книгу. Сегодня ветерана Великой...
 
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