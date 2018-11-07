«Стройным шагом к вековому юбилею»: ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 95-летие

Позади фронтовые дороги Украины, Польши, Германии: жизнь Валентины Барановой – целая история, о которой можно написать не одну книгу. Сегодня ветерана Великой Отечественной войны, чье имя занесено в Книгу славы Гродненской области, торжественно поздравили с 95-летием руководители области и города, представители областных общественных организаций.









– Сегодня мы отмечаем 95-летие особенного человека, – отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. – Валентина Петровна – не просто ветеран Великой Отечественной войны. Это личность, являющая собой пример того, как нужно любить, защищать свою родину и гордиться ею. Несмотря на серьезный возраст, Валентина Петровна всегда полна бодрости и оптимизма, занимает активную гражданскую позицию, участвует в ветеранском движении, патриотическом воспитании подрастающего поколения.











Несмотря на все тяготы и лишения, Валентина Петровна не утратила бодрости духа, оптимизма и веры в добро. Когда началась война, юной Вале было всего восемнадцать. Окончила курсы радисток, в составе 63-го отдельного батальона связи прошла всю войну. Потом Вологодский институт молочной промышленности, замужество и переезд в Гродно.



– В 1955 году это был старинный маленький городок, – вспоминает Валентина Баранова. – А сегодня Гродно – большой, современный, цветущий город, который я всем сердцем люблю за его красоту и отзывчивых, честных, добрых людей.









С детства Валентина Петровна любила петь и танцевать, но осуществить мечту, отнятую войной, удалось только после тридцати. Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, Валентина Баранова не один десяток лет проработала преподавателем музыки. Она и сейчас не прочь пуститься в пляс – энергии, к счастью, не занимать. Валентина Петровна по-прежнему каждое лето спешит в лес за грибами, пользуется современными гаджетами, увлекается выпечкой, поет в хоре, и, конечно, активно участвует в общественной и городской жизни.



– Я очень счастливый человек, у меня большая семья – трое детей, шестеро внуков и правнуков, каждый год привносит в мою жизнь что-то новое, – признается Валентина Петровна. – В этом году, например, моему шестому правнуку исполнился годик. Разве есть у меня время унывать!

К слову, планов и идей у Валентины Барановой еще много.









– Главное, – улыбается Валентина Петровна, – грядущую «пятилетку» пройти таким же стройным шагом и дожить до «двух нулей», а дальше уж посмотрим.













