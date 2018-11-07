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Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

08.11.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водитель маршрутки не успел затормозить перед животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

От удара лося отбросило на встречную полосу под колеса легкового автомобиля. Водитель которого потерял управление, выехал на «встречную» и врезался в еще одну машину.

Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

В легковушке после удара заклинило коробку передач: она задним ходом разогналась, вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии помощь медиков понадобилась только пассажиру одного из автомобилей. Лось погиб.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Водитель маршрутки не успел затормозить перед животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От...
 
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