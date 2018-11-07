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Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области

08.11.2018 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нарушения санитарных норм обнаружили эпидемиологи на территории почти двух тысяч объектов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области

Особое внимание специалисты обратили на состояние дачных и гаражных кооперативов. Треть из них завалены мусором, строительными и бесхозными отходами. В черные списки санитарных служб попали жилищные хозяйства Жодино, Любани, Мяделя и Воложина.

Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области

Марина Широцкая, исполняющая обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии  и общественного здоровья:
В целях наведения порядка и оказания содействия в решении проблемных вопросов, нами было направлено около 80 писем в районные органы исполнительной власти. Было выдано около тысячи рекомендаций. При этом, более 80% рекомендаций было выполнено в установленные сроки.

Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области


Если рекомендации санэпидемслужбы не выполняются – применяется наказание рублем. Так за прошлый месяц в области оштрафовали 51 должностное лицо. В некоторых случаях штраф превышает две тысячи рублей.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нарушения санитарных норм обнаружили эпидемиологи на территории почти двух тысяч объектов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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