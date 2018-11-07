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Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области
Новости Беларуси. Нарушения санитарных норм обнаружили эпидемиологи на территории почти двух тысяч объектов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Особое внимание специалисты обратили на состояние дачных и гаражных кооперативов. Треть из них завалены мусором, строительными и бесхозными отходами. В черные списки санитарных служб попали жилищные хозяйства Жодино, Любани, Мяделя и Воложина.
Марина Широцкая, исполняющая обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
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Новости Беларуси. Нарушения санитарных норм обнаружили эпидемиологи на территории почти двух тысяч объектов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на...
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