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Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

08.11.2018 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу волшебства. Первый новогодний базар открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

Гирлянды, искусственные ели, мишура – минчане уже могут купить всё, что нужно для встречи 2019-го. Особой популярностью пользуются расписные стеклянные игрушки.

Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

Базары порадуют не только большим ассортиментом. На прошлогодние наборы игрушек действуют скидки от 30 до 50%.
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Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу волшебства. Первый новогодний базар открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Гирлянды,...
 
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