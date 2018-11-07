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Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

08.11.2018 21:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Необычный показ прошёл 8 ноября в рамках Belarus fashion week, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

На подиуме представили совместную коллекцию дизайнеров «белорусской модной палаты» и творческих людей с инвалидностью. Инклюзивный проект дал шанс проявить себя 9 молодым людям со всей страны. Они выступили в качестве соавторов коллекции, на четыре месяца окунувшись в модную индустрию. Что из этого вышло?

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Несколько месяцев кропотливого труда и даже бессонных ночей. Все участники проекта люди творческие, но в мир моды окунулись впервые. Увидеть когда-нибудь свою работу на большом подиуме не могли и мечтать.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Анна Ганисевская, соавтор коллекции:
Эмоции просто переполняют, давно мечтала, чтобы мои изделия участвовали в таком мероприятии.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Чтобы открыть в себе и показать миру не просто новые, неограниченные возможности, понадобилось полностью окунуться в процесс создания коллекции – от идеи и эскизов до производства и примерок.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Елена Титова, председатель Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам:
Такие возможности, которые предоставляет Белорусская палата моды, показывают, что не ограничены возможности людей с инвалидностью.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Термин «инклюзия» все чаще звучит с мировых подиумов. Белорусская неделя моды уже запоминалась инклюзивными показами, в том числе и с участием юных моделей. Сейчас одаренные люди с инвалидностью получили путевку в модный мир и возможность творить.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

В итоге дизайнер Анастасия Ермак обрела сразу 9 соавторов из разных уголков страны. Благодаря их ручной работе белорусский лен и шелк украсили эксклюзивная вышивка и кружево.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Алеся Атрашевская, модель:
Они творческие, и им тоже нужно как-то себя проявлять. Это просто завораживает дух до слез. Восхитительные ощущения от показа, от коллекции.

Тема коллекции – редкие насекомые-краснокнижники. Такой декор ручной работы и дополнил наряды.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Анастасия Ермак, дизайнер:
Необычное отношение к этой проблеме, уникальность, поэтому это стало красной нитью – люди с инвалидностью и исчезающие насекомые.


Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Юля и в жизни любит интересные детали, вдохновляется индийскими мотивами и с детства творит. На декор 3 образов потратила 157 часов. Говорит, ее модели для ярких личностей.

Юлия Жаркевич, соавтор коллекции:
Те, кто не боится экспериментировать, а то привыкли однотонное, максимум какая-нибудь брошка, а это оригинальная идея.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

Результат уже оценили и зарубежные критики. Образы универсальные. И участники проекта надеются, что каждая вещь найдет своего покупателя. Сами же надеются остаться и найти постоянную работу в модной индустрии. Ведь первый шаг оказался успешным.

Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске
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Неограниченные возможности высокой моды. Необычный показ прошёл в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Необычный показ прошёл 8 ноября в рамках Belarus fashion week, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подиуме представили совместную коллекцию...
 
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