Канал незаконной миграции пресекли в Брестском районе

Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД пресекли канал незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



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В Брестском районе 5 ноября в лесном массиве вблизи границы с Польшей при поддержке ОМОН и пограничников были задержаны двое граждан Украины 1980 и 1986 годов рождения. "За денежное вознаграждение они организовали пребывание на территории Беларуси и въезд в Польшу гражданина Алжира 1992 года рождения для дальнейшего его следования в страны Западной Европы", - пояснили в УВД Брестского облисполкома.

В отношении украинцев возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.