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В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
Новости Беларуси. В Гомельской области поисковики установили точное место гибели дяди космонавта Александра Викторенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герой Советского Союза лично принял участие в церемонии перезахоронения останков советских солдат в братскую могилу. В агрогородке Домановичи Калинковичского района нашли упокоение 44 бойца Красной армии. Они погибли при освобождении района зимой 1943-44 годов.
По архивным данным, в боях за освобождение Калинковичского района жизни отдали не менее 12 тысяч советских солдат. Даже спустя 75 лет находятся ранее неизвестные захоронения.
Александр Добриян, СТВ:
Награда, не типичная для младшего офицерского состава, как следует из наградного листа была вручена за умелое и решительное командование ротой.
Евгений Сергеенко, руководитель Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск»:
Герой Советского Союза космонавт Александр Викторенко признаётся, для него новость из Беларуси была словно гром среди ясного неба. Его нашли через соцсети и вот – он уже в Синеокой с гвоздиками у братской могилы.
Он четырежды летал на орбитальную станцию «МИР», провёл в открытом космосе без малого 20 часов, вдали от Земли в общей сложности почти полтора года своей жизни. Признаётся: там, глядя на голубую планету сквозь иллюминатор, не раз думал об ужасе войны и ценности мира.
Александр Викторенко, космонавт, Герой Советского Союза:
Орден, пролежавший 75 лет в белорусской земле, Викторенки на семейном совете приняли решение передать в Калинковичский краеведческий музей. С собой в Москву космонавт заберёт самое ценное – память о родном человеке. К слову, сначала года благодаря работе белорусских поисковиков установлены имена 55 воинов, перезахоронено почти две тысячи советских солдат.
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В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
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В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко
Новости Беларуси. В Гомельской области поисковики установили точное место гибели дяди космонавта Александра Викторенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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