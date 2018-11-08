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«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

08.11.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса.

Буданы, землянки и домики из брёвен.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы, орехи и травы.

Дары леса сушили на солнце или костре.

Из домашнего скота в этом соединении держали лишь несколько коров – молоко полагалось только детям и раненым, а вот дикого зверя в округе было совсем мало.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Женщина:
У партизан кухня была не такой щедрой, как у нас, но были картошка в мундирах, огурчики, капуста, блины. Также они яблоки заготавливали, чтобы компоты делать.

Пожалуй, самые основные блюда в меню партизан – лепешки с крапивой и чай на травах.

Ингредиенты для них всегда росли под ногами.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Женщина:
Мука, соль, травы разные. В основном, была крапива. Соли было мало. Но если её добудут, трофейная она была, это самые вкусные были блины.

Время здесь словно застыло. На столах – самая простая домашняя утварь, скудные медикаменты для раненых.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Землянки, в которых порой ночевали по 40 человек.

Таким был суровый быт народных мстителей. Керосиновые лампы, котелки, гармонь.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Место уникальное, с особой атмосферой. Немцы не раз пытались добраться вглубь бескрайних лесов. Но все попытки были безуспешными.

Недаром, именно эти места называют партизанским краем.

В боевом отряде лагеря находились полторы сотни человек.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

Но те, кто ходил на задания, это – лишь малая часть. Остальные строили, готовили и лечили больных. Здесь же, в лесу, дети учились писать и читать.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

В партизанском соединении жили и целыми семьями. Насчитывалось несколько десятков детей.

Все они, разного возраста, обучались вот в таких лесных школах.

Вместо бумаги использовали бересту и вражеские листовки, а вместо чернил – сок черники и винограда.

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны
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Теги: Минск
 
 
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Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса. Буданы, землянки и домики из брёвен. Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы,...
 
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