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Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»
Новости Беларуси. В Борисове завершился поединок группового этапа Лиги Европы, где встречались борисовский БАТЭ и лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Желто-синие дали самый настоящий бой сопернику при поддержке родных трибун. На прямой студии находится наш корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
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Новости Беларуси. В Борисове завершился поединок группового этапа Лиги Европы, где встречались борисовский БАТЭ и лондонский «Челси», сообщили в программе...
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