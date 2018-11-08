Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

Новости Беларуси. В Борисове завершился поединок группового этапа Лиги Европы, где встречались борисовский БАТЭ и лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Желто-синие дали самый настоящий бой сопернику при поддержке родных трибун. На прямой студии находится наш корреспондент Ярослав Писаренко.





Ярослав Писаренко, СТВ:

Сегодня на трибунах «цвет настроения синий». К сожалению, не желто-синий, «Челси» побеждает. 1:0 во втором тайме. Оливье Жиру забил тот самый, единственный мяч. Чуда, на которое рассчитывали в Борисове и не только, не произошло. Хотя предпосылки для результата были.

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