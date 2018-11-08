Портал Национальной библиотеки Беларуси вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН

Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси вошел в финальный список претендентов на победу в конкурсе World Summit Awards в категории «Культура и туризм», сообщили БЕЛТА в отделе по связям с общественностью библиотеки.





«Онлайн-жюри конкурса выбрало около 130 лучших проектов, в число которых попал и интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси — масштабный ресурс, призванный открывать читателям доступ к информации о фондах и коллекциях библиотеки, внешним информационным ресурсам, оказывать информационные и библиографические услуги, а также привлекать внимание к культурной жизни страны и знакомить с научными, образовательными, культурными и социальными мероприятиями библиотеки. Модернизированный в этом году портал представляет собой мультиязычную платформу , объединяющую большое количество услуг и ресурсов, интегрированную с автоматизированной библиотечно-информационной системой Национальной библиотеки», — рассказали в отделе по связям с общественностью.

Каждый информационный продукт был оценен восемью членами жюри, представителями разных регионов мира и различных профессиональных областей, что гарантировало демократический отбор. При анализе учитывалось влияние на общество локального цифрового контента и привлечение внимания к инновационным медиапродуктам.

«Шорт-лист участников международного конкурса оценит большое жюри WSA, пять победителей в каждой из номинаций определятся в конце ноября. Лауреаты будут объявлены в столице Ганы — Аккре. Их награждение состоится на Глобальном конгрессе WSA. Предыдущий Глобальный конгресс прошел в Вене (Австрия), собрав свыше 700 участников со всего мира», — отметили в библиотеке.





World Summit Awards (WSA) — международный конкурс Всемирного саммита ООН, направленный на поддержку цифровых инноваций с высоким потенциалом влияния на общество. В 2018 году на получение премии WSA было подано 438 заявок более чем из 100 стран. Конкурс World Summit Awards проводится с 2003 года в соответствии с рамочной программой ООН «Информационное общество».

Источник: БелТА

Фото: Леонид Можейко