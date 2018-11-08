Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ (фото+видео)





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

После церемонии приветствия и фотографирования глав государств — участников ОДКБ началась сессия Совета коллективной безопасности в узком составе. Стороны рассмотрели актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействия в формате организации на международной арене. Главы государств на встрече в узком составе также обсудили предложения в отношении кандидатур на пост генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.





На пленарном заседании прозвучала информация о текущей деятельности ОДКБ, выполнении прежних решений, а также о приоритетных направлениях деятельности в предстоящий период председательства в организации Кыргызстана.

Заседание на правах председателя открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Сегодня нам предстоит заслушать информацию о проводимой работе по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, высказаться по текущей международной обстановке, актуальным вопросам взаимодействия», — отметил он.

По итогам переговоров подписали ряд международных документов. В числе наиболее значимых — декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявление лидеров стран «О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций», решения о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера организации, о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ, о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования. Утверждено решение СКБ о плане действий государств — членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.

Были также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ.

СКБ принял решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.

В состав СКБ входят главы государств — членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армению в ходе сессии представляет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Председательство в организации на следующий межсессионный период перешло к Кыргызстану.

Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД. Соответствующее решение отражено в подписанной декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения», — отмечается в документе.

Участники саммита также договорились увеличивать взаимные поставки оружия, говорится в подписанной декларации. «Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно-технического сотрудничества», — говорится в документе.





Страны ОДКБ считают, что вклад организации в укрепление международной безопасности растет, она может достойно участвовать в миротворческой деятельности ООН. Главы государств-членов отметили «растущий вклад организации в укрепление международной и региональной безопасности, углубляющееся взаимопонимание между государствами-членами, дальнейшую активизацию конструктивного союзнического взаимодействия между ними по всем направлениям деятельности».

«Большое внимание уделяем совершенствованию действующей в рамках ОДКБ системы реагирования на кризисные ситуации. Поддерживаем последовательную работу по созданию прочных правовых и организационных основ системы, наделяющей ОДКБ способностью вносить достойный вклад в международную миротворческую деятельность», — отмечается в документе. При этом лидеры стран организации отметили «представленные в ООН предложения по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН».

По мнению президентов стран организации, «повышение потенциала ОДКБ приобретает особое значение в нынешних условиях, требующих дополнительных политических усилий в интересах укрепления стратегической стабильности и восстановления атмосферы доверия в межгосударственных отношениях с целью решения актуальных международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права».

«Подтверждаем нашу решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств-членов и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития наших стран», — заявили лидеры.





Главы государств также подчеркнули «необходимость укрепления центральной роли ООН в международных делах и главную ответственность ее Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности».

Отдельно главы государств высказались по поводу предстоящего в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обозначив намерение «предпринять совместные действия по подготовке к празднованию».

Лидеры стран ОДКБ уверены, что ситуацию в Афганистане нужно урегулировать исключительно мирными средствами. «Выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными средствами — путем скорейшего запуска межафганского диалога с привлечением пользующихся широкой поддержкой международных площадок при приоритетной роли московского формата консультаций по Афганистану», — отмечается в декларации.

Государства — члены организации выступили за предметный диалог с Европой и Америкой ради построения единого и неделимого пространства безопасности. «Выступаем за предметный диалог всех стран евроатлантического и евразийского пространства о совместных усилиях по формированию условий для построения единого и неделимого пространства безопасности, свободного от разделительных линий», — говорится в документе.

Лидеры также отметили свою приверженность консолидации усилий организации в борьбе против современных вызовов и угроз и выразили готовность укреплять региональные оперативно-профилактические операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наемничеству.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ заявили о своем твердом намерении способствовать дальнейшему совершенствованию многоплановой деятельности организации. Главы государств выразили признательность Казахстану за успешное председательство в ОДКБ в 2018 году, а также заявили об уверенности в том, что предстоящее в 2019 году председательство Кыргызстана в ОДКБ будет результативным.





В Организации Договора о коллективной безопасности получили правовое оформление статусы наблюдателя и партнера организации. Соответствующее решение приняли сегодня главы государств — участников ОДКБ на саммите в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект данного решения был подготовлен с учетом приоритетов председательства в ОДКБ Беларуси в 2010 и 2017 годах, в порядке выполнения плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в 2017 году и приоритетных направлений, предложенных Казахстаном на период председательства в организации.

Решением утверждены положения о соответствующих статусах наблюдателя и партнера. В них определено, кому они могут быть предоставлены, критерии и условия для получения, процедура предоставления.

«В ходе первой части сессии мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности. По всем вопросам повестки дня достигнуто взаимопонимание», — проинформировал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной и эффективной структуры. «При активной и всесторонней поддержке государств — членов организации были успешно реализованы приоритеты Казахстана в период председательства», — сказал казахстанский лидер.

Главы государств также приняли решение о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ. Документом определены организационные и правовые основы деятельности этой структуры.





Лидеры стран подписали декларацию Совета коллективной безопасности, которая является главным итоговым документом саммита. В нем отражены совместные позиции глав государств по актуальным вопросам международной повестки дня в сфере безопасности, задачи организации на предстоящий период.

Итогом саммита также стало принятие заявления о скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций.

Подписаны решения, касающиеся вопросов организации управления войсками (коллективными силами) ОДКБ, работы Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков, плана действий по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года и плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств — членов ОДКБ.

Кроме того, приняты решения, касающиеся текущей деятельности организации, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты. Вице-премьер России Юрий Борисов назначен председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Председательство в организации на следующий межсессионный период перешло Кыргызстану.

Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи президентов, которая должна состояться в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас коллизия возникла в связи с тем, что представитель Армении Хачатуров, занимавший должность генерального секретаря, был отозван. Это дело армянской стороны. И у нас в соответствии с уставом следующей по алфавиту идет Беларусь», — отметил казахстанский лидер.

По его словам, Армения хотела бы назначить своего нового представителя на оставшейся период. «Но все главы государств сказали, что остается один год. Он (новый потенциальный кандидат от Армении на должность генерального секретаря. — Прим. БЕЛТА) не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам надо нормальный действующий генеральный секретарь. Следующий — с белорусской стороны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Этот вопрос мы отвели на 6 декабря, у нас будет встреча в Санкт-Петербурге. Мы там окончательно примем решение», — добавил он.