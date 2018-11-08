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Москва открыла «беларуский фронт». Такой «союз» нам не нужен

08.11.2018 21:57 — Разное | Партизан  
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Ветеран Афганской войны Александр Комаровский – об активности Кремля на беларуском фронте, о путинской пропаганде и автокефалии БПЦ.



Отвлекающий маневр

-Я связываю активность Кремля с полным провалом путинской международной политики.  Оккупация  Крыма и война с Украиной полностью подорвали международное доверие к  России на многие годы вперед.  Украина с международной помощью побеждает на всех фронтах: создана боеспособная армия, которая совершенствуется с каждым годом, возрождается экономика и , что самое главное, консолидируется и цементируется нация. Россия  потерпела полное морально – политическое поражение на международной арене,  и особенно в Украине, где потеряно влияние на православную церковь, которая являлась одним из рычагов российского влияния. В такой сложной ситуации Кремль ищет выход из тупика, который сам себе создал, не просчитав всех последствий.

Война на границах с нашей страной – серьезная проблема и для Беларуси, о чем неоднократно заявлял  Александр  Лукашенко. России, как никогда прежде, нужно делать отвлекающие маневры для общества. Пропаганда запустила пробный шар в виде дезинформации о вхождении Беларуси в состав  России. Не исключаю, что трагедия в Керчи с расстрелом школьников организована и выполнена спецслужбами России для отвлечения народа от внутренних проблем. Пытались найти украинский след, но не получилось.

Путин ищет варианты, чтобы развязать украинский узел и спрыгнуть оттуда, максимально сохранив лицо  и репутацию, поэтому наверняка  встреча Лукашенко с украинским президентом в Гомеле состоялась по просьбе Путина. Но в любом случае, встреча была  нужной и  положительной.

Зачем кремлевская  пропаганда запускает слухи о вступлении  Беларуси в состав России

-Все связано с провальной политикой Путина – собирателя  земель. Свои земли не могут обустроить, так давай другие загадим. Военную агрессию против Грузии в 2008 году международное сообщество  не заметило. И после войны в Грузии мировое сообщество сохраняло хорошие отношения с Россией, Путин в обнимку ходил со всеми мировыми лидерами. Зажравшись на шальных деньгах от нефти и газа, Кремль решил восстановить СССР. Поэтому и замахнулись на Украину, как основную славянскую страну, на очереди была Беларусь и страны Балтии. Украинский народ поломал путинские планы. Ситуация начала приобретать опасные очертания, и только тогда до мирового сообщества дошло, какую опасность представляет  путинское руководство России, которое уже открыто угрожает миру войной и ядерной дубиной.  После введения антироссийских санкций начал падать жизненный уровень россиян, а с ним и внутренний авторитет президента  России. Путину нужно предъявить новую победу оболваненному пропагандой населению – в 


Но ни Беларуси, ни России объединение стран в единое государство  абсолютно не нужно. Нам, беларусам, ни в коим случае нельзя терять независимость. Давайте смоделируем возможное объединение на примере семьи. Например, есть населенный пункт из 14 домов и семей (по количеству бывших республик СССР).  13 семей живут вполне прилично, и даже есть перспектива улучшить жизнь. Но одна семья имеет проблемы – пьянство, наркомания, бандитизм, воровство и т.д. Вот кто и зачем согласится вступить в состав этой семьи для совместной жизни? Только конченый идиот может решиться на такое. В России сегодня процветает коррупция и казнокрадство. Один пример. В 2007 году вверенная мне организация инвалидов афганской войны проплатила челябинской фирме  80.000 долларов США за бульдозер.  Нас кинули, как сплошь и рядом делается в России. Мы подаем в суд, выигрываем его, и деньги от жуликов попадают на счета судебных приставов, которые должны перечислить нам, в Беларусь. Но у приставов эти деньги бесследно пропадают. После этого мы отправили три письма Генеральному прокурору РФ, 9 писем президенту В.Путину – никакой реакции. Зачем нам такой «союз», такое воровское «союзное государство» и такой президент «союза»?

Нужна ли БПЦ своя автокефалия?

-Русская православная церковь втянута в кремлевскую политику, и вполне  заслуженно потерпела сокрушительное  поражение от Украины и УПЦ. Авторитет  РПЦ  в мире основательно пошатнулся: Русская церковь совершила акт раскольничества. Первое в истории  выездное заседание священного синода  РПЦ  МП в Минске ничего хорошего народам не сулит, кроме роста напряженности и крови. Если бы РПЦ работала на Бога и для людей, то не поддерживала бы братоубийственную войну  против  Украины, ее народа и всего мирового порядка. РПЦ  МП  всегда была на острие российской политики, вместе с властью, не только в современной истории коммунизма  и извращенной демократии последних лет, но и при царях. Например, предков моего, живших в 19 веке на территории Польши, как участников восстания царь сослал в Беларусь. Была большая католическая крестьянская семья, именно русские православные попы не давали разрешения на земельный надел до принятия православной веры. И чтобы не потерять детей от голода, пришлось принять православие.

Действия УПЦ считаю единственно правильным политическим шагом. Церковь должна работать на свой народ и свою страну, но не на агрессора. Беларусь также должна выйти на самостоятельный уровень и выйти из подчинения  РПЦ, ибо это представляет большую опасность для ее независимости.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ветеран Афганской войны Александр Комаровский – об активности Кремля на беларуском фронте, о путинской пропаганде и автокефалии БПЦ.
 
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