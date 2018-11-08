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Трамп выступил с заявлением по случаю дня памяти жертв коммунизма
Президент США подчеркнул, что коммунизм оказывает разрушительное воздействие на процветание человечества.
Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма. По словам президента СЩА, в этот день американцы «чтят память более чем 100 миллионов человек, которые были убиты или подвергались преследованиям при тоталитарных коммунистических режимах», а также выражает «решительную поддержку тем, кто стремится к миру, процветанию и свободе во всем мире», передает
«После большевистской революции 1917 года в России мы наблюдали последствия тиранической коммунистической идеологии: страдания, репрессии и смерть. Коммунизм подчиняет неотъемлемые права человека мнимому всеобщему благу, что приводит к уничтожению религиозной свободы, частной собственности, свободы слова и – зачастую – человеческих жизней, – говорится в заявлении президента. – Эта страшная участь постигла и украинцев, которых доводили до голодной смерти во времена Голодомора, и русских, которых истребляли во времена Большого террора, и камбоджийцев, которые гибли на полях смерти, и берлинцев, застреленных при попытке вырваться на свободу. Жертвы этих и многих других зверств служат молчаливым свидетельством того неопровержимого факта, что коммунизм и стремление к нему всегда будут оказывать разрушительное воздействие на человеческий дух и процветание человечества».
«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кого лишили жизни, свободы и стремления к счастью при репрессивных коммунистических режимах. Сегодня мы оплакиваем невыносимые потери, которые многим пришлось пережить при коммунизме, и вновь обещаем и впредь продвигать идеалы свободы и возможности для всех», – резюмировал президент США.
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Президент США подчеркнул, что коммунизм оказывает разрушительное воздействие на процветание человечества.
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