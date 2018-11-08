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Трамп выступил с заявлением по случаю дня памяти жертв коммунизма

08.11.2018 21:52 — Разное | Партизан  
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Президент США подчеркнул, что коммунизм оказывает разрушительное воздействие на процветание человечества.

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма. По словам президента СЩА, в этот день американцы «чтят память более чем 100 миллионов человек, которые были убиты или подвергались преследованиям при тоталитарных коммунистических режимах», а также выражает «решительную поддержку тем, кто стремится к миру, процветанию и свободе во всем мире», передает «Голос Америки».


«После большевистской революции 1917 года в России мы наблюдали последствия тиранической коммунистической идеологии: страдания, репрессии и смерть. Коммунизм подчиняет неотъемлемые права человека мнимому всеобщему благу, что приводит к уничтожению религиозной свободы, частной собственности, свободы слова и – зачастую – человеческих жизней, – говорится в заявлении президента. – Эта страшная участь постигла и украинцев, которых доводили до голодной смерти во времена Голодомора, и русских, которых истребляли во времена Большого террора, и камбоджийцев, которые гибли на полях смерти, и берлинцев, застреленных при попытке вырваться на свободу. Жертвы этих и многих других зверств служат молчаливым свидетельством того неопровержимого факта, что коммунизм и стремление к нему всегда будут оказывать разрушительное воздействие на человеческий дух и процветание человечества».

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кого лишили жизни, свободы и стремления к счастью при репрессивных коммунистических режимах. Сегодня мы оплакиваем невыносимые потери, которые многим пришлось пережить при коммунизме, и вновь обещаем и впредь продвигать идеалы свободы и возможности для всех», – резюмировал президент США.

 
 
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Президент США подчеркнул, что коммунизм оказывает разрушительное воздействие на процветание человечества.
 
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