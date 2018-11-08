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Instagram снова удалил аккаунт Рамзана Кадырова

08.11.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Новый аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram снова заблокировали. Об этом сообщают пользователи соцсети.


Фото © Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Global Look Press

Заблокированный сейчас аккаунт @za_kadyrov_95 был создан в июле 2018 года. На него было подписано более 1,3 млн человек. Подлинность аккаунта с момента его появления не вызывала ни у кого сомнений, ведь на странице были опубликованы видео, снятые самим Рамзаном Кадыровым, позднее глава Чечни делал через соцсеть различные заявления. Кроме того, этот аккаунт в своих многочисленных постах отмечали звезды российской эстрады и политики, которые бывали в Грозном.

До этого, в декабре, компания Facebook заблокировала аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook из-за его попадания в санкционный «список Магнитского». Из-за этого «у Facebook появилось юридическое обязательство удалить эти аккаунты», заявляли ранее в компании.

Сам Кадыров назвал блокировку своих аккаунтов «мышиной возней США». После этого глава Чеченской Республики зарегистрировался в соцсети Mylistory — чеченском аналоге Instagram. По словам Кадырова, Mylistory «ничем не хуже западного аналога».

 
 
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Новый аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram снова заблокировали. Об этом сообщают пользователи соцсети.
 
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