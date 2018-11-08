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США ввели новые санкции из-за Крыма и Донбасса

08.11.2018 23:37 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, ограничения вводятся за поддержку попыток России интегрировать Крым через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также за причастность к серьезным нарушениям прав человека.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", — сказал Курт Волкер.

Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. Целью подобных действий Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.

После заявления Волкера министерство финансов США назвало фигурантов санкционного списка.

В него попали замглавы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА) минобороны Владимир Зарицкий.

Кроме того, ограничениям подвергнется министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, а также три крымских санатория — "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

 
 
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США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций.
 
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