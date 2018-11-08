США ввели новые санкции из-за Крыма и Донбасса

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По его словам, ограничения вводятся за поддержку попыток России интегрировать Крым через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также за причастность к серьезным нарушениям прав человека.— сказалРанее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. Целью подобных действий Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.После заявления Волкера министерство финансов США назвало фигурантов санкционного списка.В него попали замглавы министерства госбезопасности ЛНР, бывший сотрудник СБУи бывший командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА) минобороныКроме того, ограничениям подвергнется министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия", а также три крымских санатория — "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.