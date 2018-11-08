﻿ Туман над Минском внес изменения в расписание авиарейсов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туман над Минском внес изменения в расписание авиарейсов

08.11.2018 23:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Около двух десятков авиарейсов не смогли вовремя вылететь из Минска или прибыть в Национальный аэропорт "Минск" в четверг из-за сильного тумана.

Только в течение дня был задержаны рейсы из Варшавы, Амстердама, Запорожья, Праги, Берлина, Москвы, Одессы и других городов.

По заверению работников аэропорта, проблемы возникали преимущественно у прибывающих самолетов. На вылет аэропорт практически весь день работал в штатном режиме.

Тем не менее, при неблагоприятных погодных условиях авиапассажирам и их встречающим рекомендовано внимательно изучать онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около двух десятков авиарейсов не смогли вовремя вылететь из Минска или прибыть в Национальный аэропорт "Минск" в четверг из-за сильного тумана. Только в течение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ (фото+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Клiч Радзiмы
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика