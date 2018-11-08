Туман над Минском внес изменения в расписание авиарейсов

Около двух десятков авиарейсов не смогли вовремя вылететь из Минска или прибыть в Национальный аэропорт "Минск" в четверг из-за сильного тумана.

Только в течение дня был задержаны рейсы из Варшавы, Амстердама, Запорожья, Праги, Берлина, Москвы, Одессы и других городов.

По заверению работников аэропорта, проблемы возникали преимущественно у прибывающих самолетов. На вылет аэропорт практически весь день работал в штатном режиме.

Тем не менее, при неблагоприятных погодных условиях авиапассажирам и их встречающим рекомендовано внимательно изучать онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.