Администрация президента нацелена на омоложение – Кочанова

Администрация президента Беларуси намерена омолодить кадровый резерв страны, заявила глава Администрации Наталья Кочанова.

"Администрация нацелена на серьезное омоложение", - отметила она в интервью телеканалу ОНТ в четверг.

По словам Н.Кочановой, основными в вопросе подбора кадров она считает личностные качества претендентов.

"Я для себя сделала четкий вывод, какими качествами должен обладать человек. Это - ответственное отношение к тому делу, которое ему поручено; он должен быть честным и порядочным. И должен уметь работать с людьми, относиться к ним по-доброму", - отметила она.

Н.Кочанова высказала мнение, что хороший государственный чиновник высокого ранга должен пройти определенные этапы своей профессиональной деятельности.

"Сегодня он председатель райисполкома. Но он уже поработал заместителем. Мы видели, как он умеет работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность", - объяснила она.

Глава администрации президента Беларуси рассказала, что по рекомендации губернаторов и местных органов власти в администрации создана база данных перспективных молодых людей, которые могли бы работать в госорганах.

По словам Н.Кочановой, кадровый реестр главы государства превышает 800 должностей, и более 80% из них – мужчины. Тем не менее, она не видит в этом проблемы и не является сторонником идеи введения гендерных квот.

"В этом нет никакой необходимости. Перед нашими женщинами не закрыты никакие двери. Они при желании всего сами могут добиться", - пояснила Н.Кочанова.