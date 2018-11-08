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5 причин сходить на гандбол в Бресте. БГК примет победителя Лиги чемпионов-2016

09.11.2018 00:24 — Разное | Tut.by  
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10 ноября состоится заключительный тур первого круга группового этапа в элитной группе Лиги чемпионов. БГК имени Мешкова принимает победителя турнира 2016 года и 15-кратного чемпиона Польши клуб «Виве».

Называем пять причин посетить это событие. К слову, в прошлом сезоне «мешковцы» победители поляков, так что одна из причин уже очевидна.


Фото: bgk-meshkova.com

Дерби соседей

Многократный чемпион Беларуси и многократный чемпион Польши. Этим уже многое сказано. Между собой схлестнутся два гандбольных гегемона в своих странах. Вдобавок это уже постоянные участники элитных групп Лиги чемпионов. И, конечно, подогревает интерес, что команды территориально близки. Добраться можно на автобусе. Этим и займутся польские болельщики. Забегая вперед скажем, что и брестчане отправятся поддержать «мешковцев» в Кельце.

Трио Дуйшебаевых в Бресте

Гандбольная династия в полном составе в гандбольной столице Беларуси. Главный тренер «Виве» Талант Дуйшебаев — главная звезда клуба. Олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный победитель Лиги чемпионов. В качестве тренера Талант четырежды побеждал в главном континентальном турнире. Тянется за достижениями отца и старший сын Алекс. У него уже есть титул чемпиона Европы, победы в Лиге чемпионов и Кубке Кубков. Совсем недавно из словенской аренды вызвали еще и младшего сына — Даниэля. Теперь в Кельце — трио Дуйшебаевых: отец и два сына. Увидим всю семью в Бресте!

6 победителей Лиги чемпионов

Напомним, в сезоне 2015/2016 «Виве» стал победителем Лиги чемпионов. С той поры состав сильно изменился, но и на смену пришли также титулованные игроки. В общем, перечислим победителей главного клубного турнира поименно: Матеуш Яхлевски, Михал Юрецки, Лука Циндрич, Юлен Агинагальде, Кшиштоф Лиевски и Алекс Дуйшебаев.


Фото: eurohandball.com

Игрок БГК Дарко Джукич против бывшей команды

Для одного из игроков БГК им. Мешкова предстоящий матч станет особенным. Дарко Джукич выйдет на площадку против своих бывших одноклубников. Сербский легионер БГК всегда максимально заряжен на игру. Своей энергией он вдохновляет болельщиков на трибунах. В этот раз правый угловой выложится даже больше, чем на 100 процентов. В интервью Дарко уверяет, что теперь думает только о Бресте.


Фото: instagram.com/bgkmeshkova

Атмосфера Дворца спорта «Виктория»

Последний матч Лиги чемпионов в Бресте состоялся 13 октября. Тогда в город над Бугом приезжала легендарная «Барселона». И вот гандбол мирового уровня снова возвращается в город. На матчах Лиги чемпионов всегда по-особенному круто. Трибуны забиты под завязку. Клуб традиционно готовит предматчевое шоу и многое другое. Можете убедиться сами.

Не пропустите! Лига чемпионов. 10 ноября, 17.00. БГК им. Мешкова — «Виве».

 
Теги: Брест
 
 
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10 ноября состоится заключительный тур первого круга группового этапа в элитной группе Лиги чемпионов. БГК имени Мешкова принимает победителя турнира 2016 года и...
 
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