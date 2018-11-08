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Тренер БАТЭ Бага уверен, что вывеска "Танком по Челси" полностью соответствовала содержанию матча

09.11.2018 00:12 — Разное | Tut.by  
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Наставник БАТЭ Алексей Бага после минимального поражения от «Челси» в родных стенах в 4-м туре группового этапа Лиги Европы расстроился, что имевшиеся у команды моменты не удалось конвертировать очки, а его коллега Маурицио Сарри запутался, когда на послематчевой пресс-конференции стал считать очки, необходимые «синим» для выхода из группы с первого места.


«Реакция болельщиков нам очень дорога, но еще дороже были бы очко или три по сегодняшней игре»

— По игре мы были обязаны набрать очки, — сказал Бага после матча. — Реакция болельщиков, которые кричали после матча «Молодцы», нам очень дорога, но еще дороже были бы очко или три по сегодняшней игре.

— Две штанги и одна перекладина. Меж тем клуб продавал этот матч под вывеской «Танком по Челси». Содержание игры соответствовало лозунгу?

— Полностью.

— Насколько могут быть важны дополнительные показатели для решения задачи по выходу из группы?

— Для решения задачи важны все показатели: и дополнительные, и недополнительные. Мы будем играть до конца за выход в плей-офф.

— С чем связано отсутствие Максима Володько?

— Решили перекроить немного оборонительную линию, а в заявке - оставить Дениса Полякова, который может сыграть как в центре защиты, так и на любом из флангов. Другими словами, выбор пал на других футболистов.

— Что изменилось в игре БАТЭ в обороне по сравнению с первым матчем?

— Сыграли более агрессивно, организовано — особенно в начале, чтобы не дать такому грозном сопернику фору. Отодвинули игру от своих ворот. Хорошо цеплялись за мяч нападающие, которые зарабатывали стандарты. И удары были, и переход из обороны в атаку был. Может быть, картинка была та же при владении мячом «Челси», но наша плотность и агрессия, хорошая подстраховка практически ничего не позволяли делать нападающим соперника в первом тайме.

«Борисовчане вполне могли завершить встречу вничью»

— Мне понравился результат матча, - признался Сарри. - В первом тайме я был недостаточно доволен действиями команды. Первые тридцать минут второго тайма меня порадовали, однако оставшееся время мы были снова недостаточно хороши. Победа — безусловная заслуга ребят, что важно, ведь погодные условия были не самыми лучшими.

— Что думаете об игре Оливье Жиру?

— Рад, что ему удалось отличиться. Это придаст ему уверенности. Но даже если бы он не забил, то все равно проделал огромную работу. Оливье — один из ключевых игроков нашей команды.

— Важны ли для команды оставшиеся два матча в групповом этапе?

— Нашей первой целью было выйти в следующий раунд турнира, следующая задача — сделать это с первого места в группе. Я думаю, что нам необходимо набрать три очка в оставшихся двух матчах, чтобы решить задачу и готовиться в февральским играм в плей-офф. Простите, я неправильно посчитал. Нам хватит одного очка для завоевания первого места в группе.

— Каково ваше мнение о БАТЭ?

— Команда соперника сыграла очень хорошо и организованно. БАТЭ здорово защищался в первом тайме, во втором тайме у него было много моментов для того, чтобы сравнять счет. Борисовчане вполне могли завершить встречу вничью. Поздравляю БАТЭ с хорошей игрой.

 
 
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Наставник БАТЭ Алексей Бага после минимального поражения от "Челси" в родных стенах в 4-м туре группового этапа Лиги Европы расстроился, что имевшиеся у команды...
 
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