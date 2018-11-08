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Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

09.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

Лебединая семья на набережной Случи в самом центре города буквально стала местной достопримечательностью. Десятки, если не сотни, случчан каждый день приходят посмотреть на пернатых. 

Крупные птицы хорошо уживаются с многочисленным селезнями и утками, совсем не боятся людей и выходят к ним на берег. «Дети от них просто в восторге», — делятся местные жители.

Многие подкармливают лебедей батоном, что делать крайне не рекомендуется. Хлебопродукты подходят сухопутным птицам, а для семейства утиных больше подходят такие лакомства, как овощи и крупы. 

Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан

Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Лебединая семья на набережной Случи в самом центре города буквально стала местной достопримечательностью. Десятки, если не сотни, случчан каждый день приходят...
 
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