Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан





Лебединая семья на набережной Случи в самом центре города буквально стала местной достопримечательностью. Десятки, если не сотни, случчан каждый день приходят посмотреть на пернатых.

Крупные птицы хорошо уживаются с многочисленным селезнями и утками, совсем не боятся людей и выходят к ним на берег. «Дети от них просто в восторге», — делятся местные жители.

Многие подкармливают лебедей батоном, что делать крайне не рекомендуется. Хлебопродукты подходят сухопутным птицам, а для семейства утиных больше подходят такие лакомства, как овощи и крупы.























Slutsk-Gorod.by