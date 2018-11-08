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Кормление лебедей стало излюбленным развлечением случчан
09.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Лебединая семья на набережной Случи в самом центре города буквально стала местной достопримечательностью. Десятки, если не сотни, случчан каждый день приходят посмотреть на пернатых.
Крупные птицы хорошо уживаются с многочисленным селезнями и утками, совсем не боятся людей и выходят к ним на берег. «Дети от них просто в восторге», — делятся местные жители.
Многие подкармливают лебедей батоном, что делать крайне не рекомендуется. Хлебопродукты подходят сухопутным птицам, а для семейства утиных больше подходят такие лакомства, как овощи и крупы.
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Лебединая семья на набережной Случи в самом центре города буквально стала местной достопримечательностью. Десятки, если не сотни, случчан каждый день приходят...
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