По встречке и обочине. Как футбольные болельщики возвращались с матча в Борисове

Борисов 8 ноября стал центром притяжения для многих белорусов — на спортивной арене здесь проходил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между борисовским БАТЭ и лондонским «Челси». AUTO.TUT.BY также поехал к «Борисов-Арена»: в том числе, чтобы оценить дорожную обстановку на пути к спорткомплексу и возле него.





Кстати, мы ездили в Борисов по дороге футбольных болельщиков три года назад: осенью 2015-го, когда арена принимала Лигу чемпионов. Автомобилисты тогда сообщали о невиданных заторах на парковке возле спорткомплекса, а также серьезных трудностях проезда по трассе Р53. Правда, после критики в Сети, к следующему матчу на пути болельщиков навели порядок и дорожную ситуацию можно было назвать идеальной для такого массового мероприятия.

Основываясь на отзывах водителей, можно с уверенностью сказать: трассу Р53 автомобилисты не любят — двухполоска с ограничением скорости движения на большинстве участков до 70 км/ч. Соблюдают ограничение далеко не все, поэтому часто обгоняют там, где это запрещено, двигаются по обочине — водители отмечают: от этого ехать по Р53 очень некомфортно, все время находишься в напряжении.





AUTO.TUT.BY выехал в Борисов за полтора часа до начала матча. Не скажем, что путь показался нам очень сложным и утомительным, даже несмотря на довольно плотный автомобильный поток, темное время суток и плотный туман. Практически все машины ехали не быстрее установленных 70-ти, а на обгон за все время шли и вовсе считанные единицы.





Подъезжая к Жодино, на трассе мы заметили патрульные автомобили с включенными проблесковыми маячками: инспекторы никого не останавливали, но их присутствие еще больше дисциплинировало водителей, которые с разрешенных 70-ти сразу скидывали десяток километров.

Милиционеры стояли почти у каждого пешеходного перехода в Жодино, а также почти на всех перекрестках, прилегающих к трассе. Как мы помним, трасса как раз проходит через центр города.





В Борисов мы приехали за 40 минут, около 20.00. Однако вдоль обочин, прилегающих к «Борисов-Арена» улиц, все уже было плотно заставлено автомобилями. Машинами была заставлена АЗС «Белоруснефть». Хотя парковка возле спорткомплекса в это время была заполнена лишь на половину.

Ближе к началу матча все парковки возле «Борисов-Арена» были заняты, и инспекторы ГАИ направляли водителей парковать автомобили на зеленую полосу возле леса.

— А куда ж еще их ставить? Возле арены все 7 стоянок, по 100 машин каждая, уже заняты. Вдоль всех обочин автомобили стоят. Поэтому, когда такие массовые мероприятия, мы разрешаем парковать машины возле леса, — пояснил один из сотрудников ГАИ. — После матча выезд тоже будем регулировать. На то, чтобы парковка освободилось понадобится около часа.





























Когда начался матч и все приехавшие болельщики стояли на трибунах, вдоль машин на стоянке прохаживались милиционеры.

— Смотрим за порядком, а то машины стоят тут в темноте, мало ли что. Несколько машин обнаружили открытыми — звоним хозяевам, сообщаем об этом. Люди благодарят, — рассказал патруль. — Здесь сейчас вся наша милиция, в такие дни выходных у нас не бывает.





Спокойствие закончилось минут за 20 до конца матча, когда первые болельщиики начали покидать стадион.

— Сейчас одними из первых выскочим отсюда и двинемся в Минск по М1. Не хочется тянуться еле-еле в потоке, — сказал Андрей, водитель Kia. — Мы не такие уж фанаты, чтобы там до конца быть, не кричим, не пьем. Больше хотели посмотреть на «Борисов-Арена». А вы представляете сколько сейчас пьяных водителей оттуда выйдет и за руль сядет? Милиция же всех не проверит! — предположил парень.





В 20.40, когда с парковки хлынул поток автомобилей, на Т-образном перекрестке на выезде три инспектора ГАИ начали регулировать движение. Отметим, что ехали автомобили хоть и не очень быстро, но до заторов дело не доходило. Больше проблем на дороге создавали пешеходы, многие из которых были нетрезвыми. Милиционеру приходилось прикладывать много усилий, чтобы люди не выскочили на зебру перед движущимися авто. Впрочем, возможность перебежать дорогу вне пешеходного перехода многие все равно находили.



























































— Ой, ну куда спешить, зачем? Здесь так хорошо. Мы приехали сюда заранее, проблем с парковкой никаких. И сейчас у нас нет вопросов, ну пусть все летят и спешат, а мы постоим перекусим ссобойкой, покурим, а потом не спеша поедем, — рассказала компания парней из Жлобина.

Не доставил особых проблем автомобилистам и перекресток с круговым движением, через который ехали машины на Р53 в сторону Минска, хотя поток был большой. Руководили движением тут два инспектора: один по мере необходимости приостанавливал поток автомобилей, чтобы смогли проехать машины, выезжающие с парковки «Борисов-Арена», а второй следил, чтобы скопившиеся у обочины пешеходы могли безопасно перейти дорогу.

















А вот обратный путь в Минск по Р53 приятным назвать нельзя, особенно на отрезке Борисов-Жодино: дорожный хаос, при котором одни водители хотят ехать по правилам, а вторые очень торопятся и поэтому выскакивают на встречку, едут по обочине, а потом резко перестраиваются в свою полосу. В этот раз ситуацию не могли спасти даже стоявшие вдоль дороги гаишники.

— Дорогу тут перекраивать надо, расширять. Здесь у нас всегда такое безобразие, а аварий сколько! Но люди носились тут раньше, а сейчас еще больше, — поделился наш случайный попутчик из Жодино Артем. — Что-то надо менять…



