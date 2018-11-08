Матч БАТЭ-Челси закончился со счетом 0;1, но это было красиво.





У каждого из тренеров БАТЭ еврокубковой эры были свои собственные звездные матчи. О подвигах команды Виктора Гончаренко все прекрасно помнят и без меня. У дружины Александра Ермаковича были добротные игры с "Ромой", за которые действительно не стыдно. Олег Дулуб остается за скобками. Сегодня же такой матч появился в профайле Алексея Баги. Если хотите, рулевой БАТЭ получил боевое крещение, аттестат зрелости, медаль за "оборону Печей". Мог бы получить больше, если бы не Жиру...





Театр начинается с вешалки, так и футбольный матч начинается с составов. Почему Волкова бросают под Жиру? Почему Иванич в запасе, а джокер Скавыш — в "старте"? Вопросы — вот что возникает перед каждой игрой БАТЭ в этом сезоне. К этой почемучке привыкли болельщики, привыкли журналисты, привык сам Бага. Ну должен же был он хоть раз угадать с составом? И это, наконец, случилось. В туманный четверг на "Борисов-Арене". Ведь в первом тайме все было впопад. Филипович отужинал Дзаппакостой. Риос и Волков смутили модника Азара. Филипенко заставил страдать тогда еще "сухого" Жиру. Обладатель самой богатой коллекции критических стрел Сигневич понаставил синяков лондонским защитникам. Стасевич вспахал левую бровку так, что там в пору было сажать озимые. Бага-младший чуть не забил. Но даже не это главное.





Все в первой половине было впопад. Так впопад, что даже Сарри где-то в глубине души наверняка стало страшно. Впопад был прессинг против пижонивших Кристенсена с Кэхиллом. Впопад была удачная подстраховка в обороне и в центре поля. Впопад была непривычно уверенная игра в собственной штрафной — а ведь это обычно ахиллесова пята не только БАТЭ, но и сборной. Впопад были очень редкие, но меткие, практически кинжальные контратаки. Не зря комментатор допустил "оговорку по Фрейду", назвав БАТЭ "командой Ермаковича". Ведь под руководством Ермаковича мы такой футбол пусть и эпизодически, но видели. Команда Баги так еще не играла. И, наверное, вряд ли кто-то всерьез верил, что она так может.





Из чего может сложиться успех заведомого андердога, команды с другой, маленькой белорусской футбольной планеты, когда разница в классе шириной в Тихий океан? Пазл складывается только тогда, когда каждый играет чуть лучше, чем умеет. И обязательно забывает о своем я. Забывает, что он самостоятельный, самодостаточный футболист. Борисовчане об этом забыли. Они сжали зубы и тщательно выстроили свою линию, которой, вполне возможно, позавидовал и Маннергейм. Глеб пожертвовал креативом ради подстраховки, Стасевич забыл, что сыграл за го же 50 матчей, Риос забыл обо всех своих фэйлах. Команда показала невероятную для концовки тяжелейшего сезона концентрацию. И заставила грозного, остроатакующего, яркого соперника сыграть в масть своей форме: серо и невнятно.





Никто не спорит, что разница между командами велика. Эта разница часто проявляется в мелочах, одна из которых случилась на 53-й минуте. Пока БАТЭ следовал плану Баги, все было хорошо. Минутная потеря концентрации в первом тайме — и Лофтус-Чик чуть не прорвался в штрафную. Минутная потеря концентрации в тайме втором — Жиру забил, казалось бы, из ничего. Но этот гол должен был случиться хотя бы для того, чтобы БАТЭ вновь нас смог удивить. Коллектив не сломался, не оседлал свою штрафную, не развалился, как это бывало неоднократно. Он проглотил неприятный момент и продолжил следовать плану. Он вернулся к строгой игре сзади и продолжил искать счастья впереди. И обязательно нашел бы, будь чуть удачливее и мастеровитее. В конце-концов, крайне недовольному происходящим Сарри пришлось поднимать со скамейки "пожарную бригаду" — Виллиана и Ковачича. От греха подальше. Чем не показатель уважения к сопернику?





Да, БАТЭ проиграл. Хоть и не заслуживал. Да, не хватило форварда, который мог бы решить. Сигневич, увы, уже не таков. Туоминен вышел поздно (наверное, в этом и была задумка). И вы скажете: "Слишком много комплиментов проигравшей команде, парень!" Но на туманной "Борисов-Арене" витал дух старого доброго БАТЭ. Который не тушевался перед грандами, поражал Европу своей спортивной злостью и запредельным желанием. Бага доказал самому себе, что он может. Доказал болельщикам, что все еще возможно. И вряд ли кто-то еще раз напишет о его сербском происхождении. Ведь запоминается последняя фраза. Вот и "пенсионерам" запомнится не легкая прогулка по "Стэмфорд-Бридж", а чуть не ставшая провалом поездка в Беларусь. То ли еще будет.





Филипп МАТЮШОНОК, Александр ДОБРИЯН (фото)