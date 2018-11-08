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Три дня скидок на Xiaomi от Xistore.by!

09.11.2018 07:27 — Разное | Виртуальный Брест  
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Искали повод для шопинга в ЦУМе или торговом центре InterSpar? Мы уже нашли!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60436.php

Три дня скидок на Xiaomi от Xistore.by!

С 9 по 11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга вместе с Xistore! 

Скидки до 30% на смартфоны и умные устройства Xiaomi во всей сети магазинов и на сайте xistore.by 

Ждём вас по адресу: г. Брест, просп. Машерова, 17 (ЦУМ) 1 этаж и ул. Московская, 273В («InterSpar»)

Подробнее: https://xistore.by/aktsii/11-11_den_shopinga/

Xiaomi покупают в Xistore!

 
Теги: Брест
 
 
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Искали повод для шопинга в ЦУМе или торговом центре InterSpar? Мы уже нашли! С 9 по 11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга вместе с Xistore! Скидки до 30% на смартфоны и...
 
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