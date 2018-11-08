Три дня скидок на Xiaomi от Xistore.by!

Искали повод для шопинга в ЦУМе или торговом центре InterSpar? Мы уже нашли!



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С 9 по 11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга вместе с Xistore!

Скидки до 30% на смартфоны и умные устройства Xiaomi во всей сети магазинов и на сайте xistore.by

Ждём вас по адресу: г. Брест, просп. Машерова, 17 (ЦУМ) 1 этаж и ул. Московская, 273В («InterSpar»)

Подробнее: https://xistore.by/aktsii/11- 11_den_shopinga/

Xiaomi покупают в Xistore!