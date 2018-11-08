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Три дня скидок на Xiaomi от Xistore.by!
09.11.2018 07:27 — Разное | Виртуальный Брест
Искали повод для шопинга в ЦУМе или торговом центре InterSpar? Мы уже нашли!
С 9 по 11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга вместе с Xistore!
Скидки до 30% на смартфоны и умные устройства Xiaomi во всей сети магазинов и на сайте
Ждём вас по адресу: г. Брест, просп. Машерова, 17 (ЦУМ) 1 этаж и ул. Московская, 273В («InterSpar»)
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Xiaomi покупают в Xistore!
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