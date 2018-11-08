Видимость 100-500 метров. Синоптики, ГАИ и МЧС предупреждают о тумане

Туман, который накрыл вчера всю Беларусь, сохранится и утром. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



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«В Гродненской, Гомельской, и Минской областях, а также в Минске туманы при видимости 100−500 метров сохранятся до 10−12 часов пятницы, 9 ноября», — сообщили в Белгидромете.

В ГАИ и МЧС предупреждают: туман представляет опасность всем участникам дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно — несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

Также при движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.

В свою очередь пешеходам и велосипедистам в туманную погоду необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю. Пешеходы должны убедиться в безопасном переходе дороги — в таких погодных условиях водителям крайне сложно вовремя среагировать на возникшую опасность.