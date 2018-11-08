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"Занимаюсь йогой каждое утро". Покорившая "Голос" минчанка - о музыке, тренировках и любимых супах

09.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В прошлом выпуске российского шоу «Голос» жюри покорила 29-летняя минчанка Юлиана Беляева. Не только красивым тембром, но и шикарной фигурой. «Спортом занимаюсь», — объяснила девушка. «Представляешь, как мы вместе бегали бы по утрам», — пошутил в ответ ведущий Дмитрий Нагиев.

«Выбрала Меладзе, потому что он очень талантливый»

Пожалуй, если не певицей, то Юлиана могла бы стать моделью. В школе она занималась в студии Сергея Нагорного. Когда девочке было 12 лет, ей предложили контракт с одним из парижских агентств. Но мама покорять мировые подиумы не пустила: посчитала, что дочка должна связать свою жизнь с музыкой.

— Тогда я, конечно, расстроилась. Но с мамой не поспоришь. Возможно, я могла бы построить хорошую модельную карьеру (и я иногда снималась в белорусских рекламах), но я стараюсь ни о чем в жизни не жалеть. Отношусь к этому философски: если так произошло, значит, так и должно быть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Dec 15, 2017 at 6:55am PST

После музыкальной школы Юлиана окончила Институт современных знаний имени Широкова. Среди ее педагогов был певец Петр Елфимов. Потом случился кавер-бэнд Euphoria, работа в интернациональной группе в Дубае.

— Именно в Дубае я набралась опыта выступления на сцене: мы работали каждый день по пять часов. Там мой уровень как вокалистки вырос, — вспоминает артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Aug 17, 2018 at 10:12pm PDT

Она уже успела поучаствовать в нескольких телешоу — белорусской «Академии талантов», украинском «Х-факторе». Но петь на слепых прослушиваниях в «Голосе» все равно было волнительно.

— Выступление на этой сцене для многих является мечтой. Им хочется проверить, повернутся ли члены жюри. Мне было важно узнать, оценят ли мой голос, а не внешность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Nov 2, 2018 at 12:00pm PDT

Жюри оценило: все четверо повернулись. Юлиана решила пойти в команду к Константину Меладзе.

— Выбрала Константина, потому что он очень талантливый композитор. А также повлияло то, что он повернулся первый — еще на первых секундах выступления. Значит, человеку близка эта музыка.

«Поела на ночь — иду отрабатывать в зале»

Что касается фигуры, то Юлиана уверена: ей повезло с ростом 175 см.

—  Если я наберу пять килограммов, это будет незаметно, — смеется она.

Девушка регулярно ходит в тренажерный зал: три раза в неделю, если расписание не перегружено репетициями и выступлениями. Говорит, что не гонится ни за какими идеалами красоты: занимается фитнесом, чтобы оставаться в тонусе и укреплять здоровье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Sep 29, 2018 at 11:46am PDT

Недавно, к примеру, открыла для себя боксинг:

— Это очень хорошее кардио. Советую всем, кому беговая дорожка кажется скучной. Заодно можно сбросить отрицательную энергию.

Сама она любит кардионагрузки — и беговую дорожку, и тренажер-лестницу. Но лучший вариант — пробежка на свежем воздухе.

— Вообще я дитя природы, — отмечает певица. — Люблю хайкинг — длительные прогулки по холмам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Jun 22, 2018 at 9:22pm PDT

Каждое утро Юлианы начинается с йоги. Ей девушка увлеклась три года назад.

—  Почему йога? Возможно, она мне близка, потому что я читаю много философских и психологических книг. И так как по знаку зодиака я весы, всегда нахожусь в поиске гармонии, баланса. Наверное, все весы занимаются медитацией, — шутит она.

Юлиана старается употреблять поменьше углеводов, жирной пищи, продуктов с глютеном. Обожает морепродукты, овощи и супы. Иронизирует, что супы — единственное, что она умеет готовить: в ее списке рецептов двести этого блюда. Но признается: с белорусским климатом строго следовать принципам правильного питания сложно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Aug 26, 2017 at 3:22pm PDT

—  Одно дело — жить в солнечной Калифорнии. Но в Беларуси холодно, постоянно хочется чего-нибудь сладенького. Я стараюсь сладости заменять фруктами. Но, конечно же, нарушаю режим. И считаю это нормальным. Должна быть свобода, насиловать себя неправильно.

Еда на ночь, кстати, тоже случается.

— Творческим, эмоциональным людям трудно бороться с соблазном. Но я знаю, что потом возьму себя в руки и пойду в зал отрабатывать. Главное — потратить потребленные калории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Sep 20, 2018 at 2:54pm PDT

А вот садиться на экспресс-диеты перед съемками и важными концертами Юлиане не приходилось. В такие дни она настолько занята работой, что просто не до еды.

Что еще помогает девушке сохранять красивую фигуру, так это сауна: «Она оздоравливает организм, ускоряет метаболизм, помогает терять лишнюю жидкость».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juliana Belyaeva ЮлианаБеляева (@julianabelyaeva) on Jul 12, 2018 at 9:44pm PDT

Теперь, после того как Юлиана стала участницей «Голоса», у нее другая цель: записать альбом. Говорит, возможность такая возникала много раз, но выпускать альбом просто для галочки, с проходным материалом — так себе вариант.

— Я перфекционист. Хочу записать достойную музыку, чтобы ею гордиться, — объясняет певица.

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В прошлом выпуске российского шоу "Голос" жюри покорила минчанка Юлиана Беляева. Не только красивым тембром, но и шикарной фигурой.
 
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