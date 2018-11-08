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Впервые за 7 месяцев изменились ставки по российскому рублю. Обзор "коротких" депозитов в валюте

09.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сентябрь и начало октября принесли для вкладчиков некоторые изменения в «коротких» депозитах. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по депозитам в долларах, евро и российских рублях сроком на месяц и на год.


Фото: Reuters

Вклады в долларах

Для любителей вложиться в американский доллар новости следующие: на 0,3% годовых ставку снизил Альфа-Банк, хотя в прошлом месяце поднимал ее на 0,2%. Банк БелВЭБ уменьшил ставку по месячному вкладу на 0,5% годовых да и в целом «подчистил» список депозитных продуктов. Наконец, Франсабанк сократил ставку на 0,1% годовых.

Белинвестбанк поднял ставку на 0,3%, БТА-Банк повысил прибыль от вкладов на месяц на 0,2% и на 0,1% по годовому вкладу. ВТБ Банк (Беларусь) в этом месяце увеличил ставку на 0,8% (в прошлом поднимал на 1,3% по этому же продукту).

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

2,8%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

2,6%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

2,0−2,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,3−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,6%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,3%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,0%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,5%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка, отзывность

Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 2,8%, безотзывный

Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 2,3%, безотзывный

Идея Банк, Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 2,4%, безотзывный

РРБ Банк, Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный

Альфа-Банк, Альфа-Фикс

13 месяцев, 1,5%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

370 дней, 2,6%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

35 дней, 0,7%, безотзывный

Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев, 1,8%, безотзывный

Банк БелВЭБ, Персональный

12 месяцев, 2,3%, безотзывный

Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д

1 месяц, 0,1%, отзывный

Белинвестбанк, Личный выбор

12 месяцев, 2,0−2,3%, безотзывный

БПС-Сбербанк, Сохраняй

12 месяцев, 1,3−1,4%, безотзывный

БТА Банк, БТА Мини

35 дней, 0,6%, безотзывный

БТА Банк, БТА Рекордный

12 месяцев, 2,3%, безотзывный

Банк Решение, Online-решение

12 месяцев, 2,0%, безотзывный

Банк Москва-Минск, Оптимальный

12 месяцев, 2,2%, безотзывный

МТБанк, Актуальный

1 месяц, 0,1%, отзывный

МТБанк, Актуальный

12 месяцев, 0,25%, безотзывный

Паритетбанк, Стабильный доход

12 месяцев, 1,6%, безотзывный

Приорбанк, Выше.net

12 месяцев, 0,5%, отзывный

Технобанк, е-Спринт

35 дней, 0,5%, отзывный

Технобанк, Отличный

12 месяцев, 2,1%, безотзывный

Франсабанк, Верный расчет плюс

12 месяцев, 2,4%, безотзывный

Цептер Банк, Цептер Аккорд

1 месяц, 1,5%, безотзывный

Цептер Банк, Цептер Этюд

12 месяцев, 0.03, безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро Банк БелВЭБ по годовому депозиту забрал пять сотых процента у вкладчиков, а Белинвестбанк поднял ставку на 1%.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный

/безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,4%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,6%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

13 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,2−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка, отзывность

Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 0,7%, безотзывный

Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 0,4%, безотзывный

Идея Банк, Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 1,6%, безотзывный

РРБ Банк, Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный

Альфа-Банк, Альфа-Фикс

13 месяцев, 0,15%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

370 дней, 1,8%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

35 дней, 0,3%, безотзывный

Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев, 1,0%, безотзывный

Банк БелВЭБ, Персональный

13 месяцев, 1,8%, безотзывный

Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д

1 месяц, 0,1%, отзывный

Белинвестбанк, Личный выбор

12 месяцев, 1,2−1,4%, безотзывный

БТА Банк, БТА Мини

35 дней, 0,2%, безотзывный

БТА Банк, БТА Рекордный

12 месяцев, 0,7%, безотзывный

Банк Решение, «Online-решение»

12 месяцев, 0,7%, безотзывный

Банк Москва-Минск, Оптимальный

12 месяцев, 0,5%, безотзывный

МТБанк, Актуальный

1 месяц, 0,1%, отзывный

МТБанк, Актуальный

12 месяцев, 0,25%, безотзывный

Паритетбанк, Стабильный доход

12 месяцев, 0,8%, безотзывный

Приорбанк, Выше.net

12 месяцев, 0,25%, отзывный

Франсабанк, Верный расчет

12 месяцев, 1,0%, безотзывный

Технобанк, е-Спринт

35 дней, 0,3%, отзывный

Технобанк, Отличный

12 месяцев, 0,9%, безотзывный

Цептер Банк, Цептер Аккорд

1 месяц, 1,0%, безотзывный

Цептер Банк, Цептер Этюд

12 месяцев, 2,0%, безотзывный

Вклады в российских рублях

Семь месяцев ставки по вкладам в российских рублях стояли на месте. И вот стабильность и тишину нарушили Белинвестбанк, поднявший ставку на 0,8% годовых, и Банк БелВЭБ, сокративший выгоду белорусов на 1% по годовому вкладу и закрывший вклад на месяц в данном сегменте.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный

/безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяц

3% -1

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,0%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Технобанк

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Технобанк

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка, отзывность

Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 5,5%, безотзывный

Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 6,5%, безотзывный

Альфа-Банк, Альфа-Фикс

13 месяцев, 4,3%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

370 дней, 6,5%, безотзывный

Белагропромбанк, @gro

35 дней, 3,0%, безотзывный

Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев, 6,0%, безотзывный

Банк БелВЭБ, Персональный

12 месяц, 3% -1, Безотзывный

Белинвестбанк, Срочный безотзывный

12 месяцев, 5,1−5,3%, безотзывный

БПС-Сбербанк, Сохраняй онлайн

12 месяцев, 5,1−5,3%, безотзывный

Банк Москва-Минск, Оптимальный

12 месяцев, 5,0%, безотзывный

Паритетбанк, Стабильный доход

12 месяцев, 6,5%, безотзывный

Приорбанк, Пять звёзд

12 месяцев, 4,0%, отзывный

Технобанк, Выгодный

45 дней, 4,0%, отзывный

Технобанк, Новая вершина

12 месяцев, 4,0%, отзывный

Франсабанк, Верный расчет

12 месяцев, 6,0%, безотзывный

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Теги: Минск
 
 
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