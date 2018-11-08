Сентябрь и начало октября принесли для вкладчиков некоторые изменения в «коротких» депозитах. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по депозитам в долларах, евро и российских рублях сроком на месяц и на год.



Фото: Reuters

Вклады в долларах

Для любителей вложиться в американский доллар новости следующие: на 0,3% годовых ставку снизил Альфа-Банк, хотя в прошлом месяце поднимал ее на 0,2%. Банк БелВЭБ уменьшил ставку по месячному вкладу на 0,5% годовых да и в целом «подчистил» список депозитных продуктов. Наконец, Франсабанк сократил ставку на 0,1% годовых.

Белинвестбанк поднял ставку на 0,3%, БТА-Банк повысил прибыль от вкладов на месяц на 0,2% и на 0,1% по годовому вкладу. ВТБ Банк (Беларусь) в этом месяце увеличил ставку на 0,8% (в прошлом поднимал на 1,3% по этому же продукту).

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/ безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 2,8% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,3% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 2,6% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяцев 2,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 12 месяцев 2,0−2,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,3−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,6% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,3% безотзывный Банк Решение Online-решение 12 месяцев 2,0% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 2,2% безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,5% отзывный Технобанк Отличный 12 месяцев 2,1% безотзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 2,4% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка, отзывность Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 2,8%, безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 2,3%, безотзывный Идея Банк, Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 2,4%, безотзывный РРБ Банк, Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Фикс 13 месяцев, 1,5%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 370 дней, 2,6%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 35 дней, 0,7%, безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 1,8%, безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев, 2,3%, безотзывный Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 1 месяц, 0,1%, отзывный Белинвестбанк, Личный выбор 12 месяцев, 2,0−2,3%, безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев, 1,3−1,4%, безотзывный БТА Банк, БТА Мини 35 дней, 0,6%, безотзывный БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев, 2,3%, безотзывный Банк Решение, Online-решение 12 месяцев, 2,0%, безотзывный Банк Москва-Минск, Оптимальный 12 месяцев, 2,2%, безотзывный МТБанк, Актуальный 1 месяц, 0,1%, отзывный МТБанк, Актуальный 12 месяцев, 0,25%, безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход 12 месяцев, 1,6%, безотзывный Приорбанк, Выше.net 12 месяцев, 0,5%, отзывный Технобанк, е-Спринт 35 дней, 0,5%, отзывный Технобанк, Отличный 12 месяцев, 2,1%, безотзывный Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев, 2,4%, безотзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд 1 месяц, 1,5%, безотзывный Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев, 0.03, безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро Банк БелВЭБ по годовому депозиту забрал пять сотых процента у вкладчиков, а Белинвестбанк поднял ставку на 1%.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный /безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 0,7% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,4% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 13 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 12 месяцев 1,2−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,7% безотзывный Банк Решение «Online-решение» 12 месяцев 0,7% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1,0% безотзывный Технобанк е-Спринт 35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный 12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка, отзывность Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 0,7%, безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 0,4%, безотзывный Идея Банк, Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 1,6%, безотзывный РРБ Банк, Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Фикс 13 месяцев, 0,15%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 370 дней, 1,8%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 35 дней, 0,3%, безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 1,0%, безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев, 1,8%, безотзывный Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 1 месяц, 0,1%, отзывный Белинвестбанк, Личный выбор 12 месяцев, 1,2−1,4%, безотзывный БТА Банк, БТА Мини 35 дней, 0,2%, безотзывный БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев, 0,7%, безотзывный Банк Решение, «Online-решение» 12 месяцев, 0,7%, безотзывный Банк Москва-Минск, Оптимальный 12 месяцев, 0,5%, безотзывный МТБанк, Актуальный 1 месяц, 0,1%, отзывный МТБанк, Актуальный 12 месяцев, 0,25%, безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход 12 месяцев, 0,8%, безотзывный Приорбанк, Выше.net 12 месяцев, 0,25%, отзывный Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев, 1,0%, безотзывный Технобанк, е-Спринт 35 дней, 0,3%, отзывный Технобанк, Отличный 12 месяцев, 0,9%, безотзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд 1 месяц, 1,0%, безотзывный Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев, 2,0%, безотзывный

Вклады в российских рублях

Семь месяцев ставки по вкладам в российских рублях стояли на месте. И вот стабильность и тишину нарушили Белинвестбанк, поднявший ставку на 0,8% годовых, и Банк БелВЭБ, сокративший выгоду белорусов на 1% по годовому вкладу и закрывший вклад на месяц в данном сегменте.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный /безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 5,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяц 3% -1 Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный 12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 12 месяцев 5,0% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный 45 дней 4% отзывный Технобанк Новая вершина 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка, отзывность Банк ВТБ, Окно возможностей

13 месяцев, 5,5%, безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее

12 месяцев, 6,5%, безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Фикс 13 месяцев, 4,3%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 370 дней, 6,5%, безотзывный Белагропромбанк, @gro 35 дней, 3,0%, безотзывный Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 6,0%, безотзывный Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяц, 3% -1, Безотзывный Белинвестбанк, Срочный безотзывный 12 месяцев, 5,1−5,3%, безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй онлайн 12 месяцев, 5,1−5,3%, безотзывный Банк Москва-Минск, Оптимальный 12 месяцев, 5,0%, безотзывный Паритетбанк, Стабильный доход 12 месяцев, 6,5%, безотзывный Приорбанк, Пять звёзд 12 месяцев, 4,0%, отзывный Технобанк, Выгодный 45 дней, 4,0%, отзывный Технобанк, Новая вершина 12 месяцев, 4,0%, отзывный Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев, 6,0%, безотзывный

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