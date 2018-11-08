Сентябрь и начало октября принесли для вкладчиков некоторые изменения в «коротких» депозитах. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по депозитам в долларах, евро и российских рублях сроком на месяц и на год.
Вклады в долларах
Для любителей вложиться в американский доллар новости следующие: на 0,3% годовых ставку снизил Альфа-Банк, хотя в прошлом месяце поднимал ее на 0,2%. Банк БелВЭБ уменьшил ставку по месячному вкладу на 0,5% годовых да и в целом «подчистил» список депозитных продуктов. Наконец, Франсабанк сократил ставку на 0,1% годовых.
Белинвестбанк поднял ставку на 0,3%, БТА-Банк повысил прибыль от вкладов на месяц на 0,2% и на 0,1% по годовому вкладу. ВТБ Банк (Беларусь) в этом месяце увеличил ставку на 0,8% (в прошлом поднимал на 1,3% по этому же продукту).
В сегменте евро Банк БелВЭБ по годовому депозиту забрал пять сотых процента у вкладчиков, а Белинвестбанк поднял ставку на 1%.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный
/безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев
0,7%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
13 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,2−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка, отзывность
Банк ВТБ, Окно возможностей
13 месяцев, 0,7%, безотзывный
Белорусский народный банк, Вклад в будущее
12 месяцев, 0,4%, безотзывный
Идея Банк, Валютный фирменный плюс
12 месяцев, 1,6%, безотзывный
РРБ Банк, Infinite
12 месяцев, 0,01%, безотзывный
Альфа-Банк, Альфа-Фикс
13 месяцев, 0,15%, безотзывный
Белагропромбанк, @gro
370 дней, 1,8%, безотзывный
Белагропромбанк, @gro
35 дней, 0,3%, безотзывный
Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Банк БелВЭБ, Персональный
13 месяцев, 1,8%, безотзывный
Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д
1 месяц, 0,1%, отзывный
Белинвестбанк, Личный выбор
12 месяцев, 1,2−1,4%, безотзывный
БТА Банк, БТА Мини
35 дней, 0,2%, безотзывный
БТА Банк, БТА Рекордный
12 месяцев, 0,7%, безотзывный
Банк Решение, «Online-решение»
12 месяцев, 0,7%, безотзывный
Банк Москва-Минск, Оптимальный
12 месяцев, 0,5%, безотзывный
МТБанк, Актуальный
1 месяц, 0,1%, отзывный
МТБанк, Актуальный
12 месяцев, 0,25%, безотзывный
Паритетбанк, Стабильный доход
12 месяцев, 0,8%, безотзывный
Приорбанк, Выше.net
12 месяцев, 0,25%, отзывный
Франсабанк, Верный расчет
12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Технобанк, е-Спринт
35 дней, 0,3%, отзывный
Технобанк, Отличный
12 месяцев, 0,9%, безотзывный
Цептер Банк, Цептер Аккорд
1 месяц, 1,0%, безотзывный
Цептер Банк, Цептер Этюд
12 месяцев, 2,0%, безотзывный
Вклады в российских рублях
Семь месяцев ставки по вкладам в российских рублях стояли на месте. И вот стабильность и тишину нарушили Белинвестбанк, поднявший ставку на 0,8% годовых, и Банк БелВЭБ, сокративший выгоду белорусов на 1% по годовому вкладу и закрывший вклад на месяц в данном сегменте.