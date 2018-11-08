Администрация президента нужна свежая кровь









ОНТ в четверг. "Администрация нацелена на серьезное омоложение", - отметила она в интервью телеканалув четверг.





По словам Кочановой, основными в вопросе подбора кадров она считает личностные качества претендентов.





"Я для себя сделала четкий вывод, какими качествами должен обладать человек. Это - ответственное отношение к тому делу, которое ему поручено; он должен быть честным и порядочным. И должен уметь работать с людьми, относиться к ним по-доброму", - отметила она.





Наталья Кочанова высказала мнение, что хороший государственный чиновник высокого ранга должен "вырасти" из низов. "Сегодня он председатель райисполкома. Но он уже поработал заместителем. Мы видели, как он умеет работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность", - объяснила она.





По словам Кочановой, кадровый реестр главы государства превышает 800 должностей, и более 80% из них – мужчины. Тем не менее, она не видит в этом проблемы и не является сторонником идеи введения гендерных квот.









"В этом нет никакой необходимости. Перед нашими женщинами не закрыты никакие двери. Они при желании всего сами могут добиться", - пояснила Наталья Кочанова.





Сама она, кстати, пример такой карьеры. От мастера ЖЭСа до главы Администрации президента и никто не может понять, за какие заслуги.