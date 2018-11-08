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В Лондоне расклеили сатирические билборды с Путиным

09.11.2018 07:00 — Разное | Партизан  
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В Лондоне появились сатирические билборды в честь празднования "вклада" российской военной разведки и президента РФ Владимира Путина в Brexit. Об этом сообщает Reuters.



На билбордах изображен Путин, который держит в руке российский флаг и подмигивает, а рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой BЯexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута - как русская "Я".



На одном из билбордов фигурирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

Анонимы называют себя "Гордый медведь" и утверждают, что стоят за билборд-кампанией, пишут, что они - "группа офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится достичь признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

В Twitter группа опубликовала смонтированное видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аарона Бэнкса.

Также "Гордый медведь" объявил сбор средств для размещения большого рекламного щита на станции Ватерлоо. Для этого надо 55 тысяч фунтов стерлингов.

Великобритания заявила, что не нашла доказательств вмешательства России в референдум 2016 по Brexit. Москва неоднократно отрицала обвинения, тогда как противники Brexit указывали на возможную роль Кремля.

Фото: twitter.com/Pr0ud_Bear


 
 
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В Лондоне появились сатирические билборды в честь празднования "вклада" российской военной разведки и президента РФ Владимира Путина в Brexit. Об этом сообщает Reuters.
 
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