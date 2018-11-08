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Житель Сморгони подобрал тушу сбитой косули: ему может грозить до 3 лет тюрьмы
09.11.2018 — Разное | Заря над Неманам
Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом
Неподалеку от агрогородка Крево под машину попала косуля. Очевидцы рассказали, что оказавшийся на месте аварии неизвестный мужчина подобрал косулю, загрузил в багажник "Пежо" и скрылся.
– Это был 52-летний житель Сморгони. Его машину обнаружили в одном из дворов деревни Угляны Сморгонского района. Во время осмотра двора и хозяйственных построек были найдены части разделенной туши косули, - сказал Александр Зинченко. На место была вызвана следственно-оперативная группа Сморгонского РОВД.
Материалы переданы в Сморгонский районный отдел Следственного комитета. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира напоминали, что при обнаружении на дорогах раненых, больных или погибших диких животных запрещено их перемещать, разделывать, использовать шкуру, мясо или рога.
Правильный алгоритм действий в этом случае такой: при обнаружении животного необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в дежурные службу милиции и МЧС.
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Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской...
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