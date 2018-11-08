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Житель Сморгони подобрал тушу сбитой косули: ему может грозить до 3 лет тюрьмы

09.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко. 
 
Неподалеку от агрогородка Крево под машину попала косуля. Очевидцы рассказали, что оказавшийся на месте аварии неизвестный мужчина подобрал косулю, загрузил в багажник "Пежо" и скрылся. 
 
– Это был 52-летний житель Сморгони. Его машину обнаружили в одном из дворов деревни Угляны Сморгонского района. Во время осмотра двора и хозяйственных построек были найдены части разделенной туши косули, - сказал Александр Зинченко. На место была вызвана следственно-оперативная группа Сморгонского РОВД. 
 
Материалы переданы в Сморгонский районный отдел Следственного комитета. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира напоминали, что при обнаружении на дорогах раненых, больных или погибших диких животных запрещено их перемещать, разделывать, использовать шкуру, мясо или рога.
 
Правильный алгоритм действий в этом случае такой: при обнаружении животного необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в дежурные службу милиции и МЧС.
 
 
 
 
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Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской...
 
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