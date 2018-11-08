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В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века

09.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Возле Хоральной синагоги на Большой Троицкой во время прокладки канализации обнаружены фрагменты стен здания, находившегося здесь еще в 19 веке. По предположениям археологов, это могут быть части одной из действовавших здесь в начале прошлого столетия синагог.  



 Во время земляных работ показались фрагменты стен неизвестной постройки. Возможно, это молитвенный дом, который в начале прошлого века располагался рядом с Большой Хоральной синагогой со стороны реки Городничанки. Его изображение известно по открытке из коллекции Феликса Ворошильского. Увидеть, как выглядело здание в начале прошлого века, можно также и в музее Гродно в культурном центре «Фестивальный», где оно есть на макете миниатюрной центральной части города, – рассказывает сотрудник Гродненского историко-археологического музея Наталья Почебут. 

В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века
В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века

В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века


Вероятнее всего, постройка относится к рубежу  XIX – XX веков. Траншея под коммуникации прошла через фрагменты здания. Пока находок, позволяющих пролить свет на историю строения, не обнаружено. Но с археологами своими воспоминаниями поделились местные жители, которые на протяжении нескольких десятилетий живут в этом районе. По их словам, в первой половине XX столетия на этом месте находился молитвенный дом, значительно меньший по размерам в равнении с Хоральной синагогой. В послевоенные годы здание саморазрушалось, к началу 70-х его снесли. 

В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века


Председатель совета иудейской религиозной общины в Гродно Борис Квятковскийпредполагает, что обнаруженные фрагменты стен могли принадлежать одной из трех синагог, которые располагались на ныне не существующей улице Леуша, которая проходила как раз у стен Большой Хоральной синагоги со стороны Городничанки: 
– В этой части города в конце XIX – начале XX веков было несколько синагог. Подтверждения этому регулярно находили во время прокладки коммуникаций к Хоральной синагоге: во время работ натыкались на остатки подвалов и фундаментов зданий. По склону у реки Городничанки раньше проходило несколько улиц, на каждой из которых располагались синагоги. Известно, что ближе к Хоральной синагоге со стороны реки находились молитвенные дома «Клойз», «Хевро Хилим» и «Хасидим». Вероятно, недавно обнаруженные фрагменты стен принадлежат одному из них. 

В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века
В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века
В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века

В Гродно обнаружили фрагменты синагоги. Возможно, 19 века

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Возле Хоральной синагоги на Большой Троицкой во время прокладки канализации обнаружены фрагменты стен здания, находившегося здесь еще в 19 веке. По предположениям...
 
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