Рука напрокат: на что идут инстаграмеры ради хороших кадров

Инстаграм-культура и свадебная индустрия уже давно идут рука об руку начиная с предложений руки и сердца, заканчивая фотографиями первой брачной ночи. Но жительница австралийского Мельбурна Диана решила пойти дальше, чтобы добиться идеального фото в соцсетях, и позвала на помощь свою кузину.

Дженна, кузина Дианы, помогла ей в тот самый момент, когда было так необходимо продемонстрировать бриллиантовое кольцо на пальце после помолвки. Как назло, у Дианы не был сделан маникюр, а сообщить о радостном событии миру хотелось немедленно.

Тогда кузина и сфотографировала свою руку на фоне счастливой пары, немедленно запостив обе фотографии в соцсети.

Фото собрали более 940 тысяч лайков и более 232 тыс. ретвитов.

«Диана — медсестра, и потому никогда не делала маникюр. Хосе хотел добиться максимального сюрприза, поэтому и не стал бы намекать на визит в маникюрный салон, чтобы не вызвать подозрений», — заметила Дженна.

А подготовка к церемонии велась под самым «неподозрительным» предлогом: «Хосе убедил Диану, что предстоящее торжество — юбилейная дата свадьбы его родителей. Так моя сестрёнка, не зная об этом, оказалась на своей помолвке».

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 ноября 2018 г.

Теперь многие девушки в соцсетях по-хорошему завидуют кузинам.