|
Рука напрокат: на что идут инстаграмеры ради хороших кадров
Инстаграм-культура и свадебная индустрия уже давно идут рука об руку начиная с предложений руки и сердца, заканчивая фотографиями первой брачной ночи. Но жительница австралийского Мельбурна Диана решила пойти дальше, чтобы добиться идеального фото в соцсетях, и позвала на помощь свою кузину.
Дженна, кузина Дианы, помогла ей в тот самый момент, когда было так необходимо продемонстрировать бриллиантовое кольцо на пальце после помолвки. Как назло, у Дианы не был сделан маникюр, а сообщить о радостном событии миру хотелось немедленно.
Тогда кузина и сфотографировала свою руку на фоне счастливой пары, немедленно запостив обе фотографии в соцсети.
Фото
«Диана — медсестра, и потому никогда не делала маникюр. Хосе хотел добиться максимального сюрприза, поэтому и не стал бы намекать на визит в маникюрный салон, чтобы не вызвать подозрений», — заметила Дженна.
А подготовка к церемонии
Теперь многие девушки в соцсетях по-хорошему завидуют кузинам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)