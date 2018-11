Рука напрокат: на что идут инстаграмеры ради хороших кадров

Инстаграм-культура и свадебная индустрия уже давно идут рука об руку начиная с предложений руки и сердца, заканчивая фотографиями первой брачной ночи. Но жительница австралийского Мельбурна Диана решила пойти дальше, чтобы добиться идеального фото в соцсетях, и позвала на помощь свою кузину.

Дженна, кузина Дианы, помогла ей в тот самый момент, когда было так необходимо продемонстрировать бриллиантовое кольцо на пальце после помолвки. Как назло, у Дианы не был сделан маникюр, а сообщить о радостном событии миру хотелось немедленно.

Тогда кузина и сфотографировала свою руку на фоне счастливой пары, немедленно запостив обе фотографии в соцсети.

Фото собрали более 940 тысяч лайков и более 232 тыс. ретвитов.

«Диана — медсестра, и потому никогда не делала маникюр. Хосе хотел добиться максимального сюрприза, поэтому и не стал бы намекать на визит в маникюрный салон, чтобы не вызвать подозрений», — заметила Дженна.

А подготовка к церемонии велась под самым «неподозрительным» предлогом: «Хосе убедил Диану, что предстоящее торжество — юбилейная дата свадьбы его родителей. Так моя сестрёнка, не зная об этом, оказалась на своей помолвке».