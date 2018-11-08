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Куда сходить в выходные в Минске, если в вашем кармане 5 рублей или и того меньше

09.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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«Лістапад» закончился, можно начинать хандрить. Или нет: AFISHA.TUT.BY сделала подборку преимущественно бесплатных мероприятий на эти выходные, чтобы вы еще больше влюбились в свой город.

Начать уикенд вместе с ярмаркой авторских подарков


Фото носит иллюстративный характер

Когда: 10 и 11 ноября, 10.00 — 22.00.

Где: "".

Сколько: бесплатно.

Современная ярмарка авторских подарков в центральном холле на первом этаже торгово-развлекательного центра приготовила для вас все, что нужно для красоты души и тела, вашего гардероба и дома. Здесь можно будет выбрать и купить часы из дерева и аксессуары из металла, украшения с живыми цветами и детские аксессуары.
Будут представлены на маркете и детские игрушки, а также игрушки амигуруми. Может, вам уже нужны вязаные носки или валенки? Их, кстати, можно будет подобрать к одежде от талантливых белорусских дизайнеров, которые тоже будут принимать участие в ярмарке.

Умилиться котикам на финале международной выставки кошек


Когда: 10 и 11 ноября, 10.00 — 22.00.

Где: "".

Сколько: бесплатно детям до 5 лет, детский — 5 рублей, взрослый — 6 рублей.

Вас приглашают на финал международного проекта «Золотая кошка Беларуси - 2018». Организаторы уверяют, что в просторном павильоне под одной крышей соберутся лучшие кошки и котята разнообразных пород и окрасов от ведущих заводчиков из всех областей Беларуси, стран СНГ и Европы. В большой программе выставки — презентация редких и экзотических пород кошек, ринги взрослых кошек, юниоров и котят, конкурс красоты «Мистер кот и Мисс кошка» и собственно выбор «Золотой кошки Беларуси» этого года.

Выбираем классные выставки

Бесплатно попасть на мастер-класс самураев из кинофильмов Тарантино


Фото предоставлено организаторами

Когда: 10 ноября, 12.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

В Минске выступит знаменитый японский театр «Самурай-шоу „Камуи“» с участием легендарного Тэтсуро Шимагучи — постановщика боевых самурайских сцен для фильмов Тарантино «Убить Билла» и «Криминальное чтиво». Минчанам повезло: совершенно бесплатно у них появилась возможность посмотреть выступление яркого и гремящего на весь мир японского театра. Это будет единственное выступление и мастер-класс с мечами в белорусской столице в рамках мирового турне, посвященного 20-летию коллектива. «Почему бесплатно?» — спросите вы. Минск принимает гостей такого уровня в рамках благотворительной акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе»: коллектив выступает без гонорара, поэтому и для публики вход — свободный.

С головой уйти в фестиваль городской культуры Rough Trade Day


Фото носит иллюстративный характер. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 11 ноября, 14.00 — 22.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Гостем уже шестого фестиваля городской культуры станет берлинский художник Джим Авиньон — он же электронный музыкант Neoangin. Чем вообще себя занять весь день на фестивале? Вот идеи: учиться у Джима Авиньона создавать картонные DIY-маски, балдеть от живых музыкантов и диджеев, кататься на скейтах, безвозмездно обмениваться полезными вещами, одеждой и книгами, вкусно есть, играть в 8-битные игры, фотографироваться в черном или белом вигвамах. У фестиваля нет ограничений по возрасту, у организаторов нет предрассудков по поводу дружелюбных домашних питомцев.

Поймать драйв на бесплатном концерте минского хэви-метала

Когда: 11 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Большой сольный концерт минской группы, исполняющей хэви-метал, Aillion состоится в честь ее 10-летия. Первый полноформатный альбом «Война миров» музыканты выпустили в 2015 году. И вот — презентация второго полноформата: «Эра черных зеркал», которая станет подарком всем поклонникам группы и ценителям живой и мощной рок-музыки. Между прочим, на счету Aillion — два мини-альбома «Не побежденный судьбой» и Stranger, десятки сольных концертов и выступлений на популярных рок-фестивалях «Свята Сонца», «Наш Грунвальд», LidBeer, «Купальскае кола». Музыканты принимали участие в различных байк-фестивалях, а трибьюты, посвященные группе Metallica, вообще никогда не проходят без Aillion.

Все концерты в Минске

Потанцевать в компании фанатов ретро (18+)


Когда: 11 ноября, 23.00.

Где: .

Сколько: студентам бесплатно, девушкам до 00.00 — тоже. После полуночи девушкам — 5 рублей, парням — 10 рублей.

Каждое воскресенье в Минске можно бесплатно (или почти бесплатно) послушать лучшие ретрохиты 90-х, да еще и потанцевать под них. Расчехляйте бабушкины шкафы, доставайте из них все самое пестрое — и на танцпол! Правда, на вечеринку пустят только тех, кто уже достиг совершеннолетия.

Сходить на белорусскую премьеру в кино — «Внутри себя»

Когда: до 14 ноября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, кинотеатры сети Silver Screen, «Аврора», «Беларусь».

Сколько: от 4 рублей, в выходные дни — от 5 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

По сюжету, у молодого и талантливого фотографа Максима Каверина все в жизни хорошо: интересная работа, жена-красавица Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотографий одного из старинных домов города. Герой отправляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии идет навстречу. «Внутри себя» обещает стать «белорусским нуаром» и так старательно мимикрирует под скандинавские и американские триллеры, что вы почти поверите. Мы, кстати, его уже посмотрели.

Полный график кинопремьер

Отправиться «На край света: В поисках единорога» с ребенком


Когда: до 18 ноября.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В центре сюжета — Макс и Мелоди, дети путешественника Чарльза Уилларда. Когда их отец не возвращается из экспедиции, они отправляются в рискованное путешествие по его следам вместе с другом семьи — изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви. Эту компанию ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место — Сад желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.

Идеи для семейного отдыха

Никуда не пойти и устроить киномарафон дома

Посудите сами: что может быть лучше после шумной и насыщенной недели «Лістапада»? Мы знаем, что смотреть с какао под пледом, — вот вам три фильма для уютного девичника, три картины для аэрофобов, пять хорроров для любителей пощекотать нервы, три ленты для фанатов байопиков, пять фильмов о сексе для раскрепощенных, четыре драмы не для слабонервных.

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Теги: Минск
 
 
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