ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пусть растут цветы у фермы

09.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Наведению порядка на земле в ОАО «Грицкевичи» уделяют большое внимание.

А кому  не хочется жить в чистоте и красоте?!

Как рассказала корреспонденту  «НН» специалист по идеологической работе сельхозпредприятия Елена Левшик, они провели несколько  субботников.

Во-первых, хлеборобы постоянно заботятся о культуре полей. Поэтому регулярно собирают на них камни, чтобы те не создавали трудностей при работе техники. Вот специалисты бухгалтерии и были направлены на эту нужную работу. Во-вторых, животноводы заботятся о порядке на фермах и вокруг них. И этой осенью, когда проходил месячник  благоустройства и наведения порядка на земле  на Минщине, они занимались уборкой у ферм «Нелепово», «Мацилевщина», «Грицкевичи» и «Супруновичи». К тому же, на последней МТФ провели  озеленение. Высадили тую, сосну, черемуху, сирень, черноплодную рябину, можжевельник. Саженцы  закупили в питомнике Клецкого лесхоза. Поставили на прифермской территории беседку, посеяли  траву. Также оформили  цветочную клумбу. На зиму  посадили многолетние цветы: хосту, ирис, пионы, а весной посадят  однолетние: сальвию, «веселых ребят», бархатцы, «львиный зев».

Возле административного здания, где растет много деревьев, часто сгребают и вывозят листву.

В эту субботу в «Грицкевичах» опять пройдет субботник. Будут наводить  чистоту в здании столовой — мыть окна, убирать мусор, а также озеленят территорию, выровняют грунт, посеют траву. Здание столовой хозяйство в этом году выкупило у райпо, в апреле начали ремонт своими силами, и вот он завершен. Планируют открыть столовую в этом месяце, поэтому  стремятся, чтобы и внутри, и  снаружи было красиво.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наведению порядка на земле в ОАО «Грицкевичи» уделяют большое внимание. А кому  не хочется жить в чистоте и красоте?! Как
 
Новости дня
Новости разные
 
США приняли важное решение по доллару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Клiч Радзiмы
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика