Пусть растут цветы у фермы

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Наведению порядка на земле в ОАО «Грицкевичи» уделяют большое внимание.

А кому не хочется жить в чистоте и красоте?!

Как рассказала корреспонденту «НН» специалист по идеологической работе сельхозпредприятия Елена Левшик, они провели несколько субботников.

Во-первых, хлеборобы постоянно заботятся о культуре полей. Поэтому регулярно собирают на них камни, чтобы те не создавали трудностей при работе техники. Вот специалисты бухгалтерии и были направлены на эту нужную работу. Во-вторых, животноводы заботятся о порядке на фермах и вокруг них. И этой осенью, когда проходил месячник благоустройства и наведения порядка на земле на Минщине, они занимались уборкой у ферм «Нелепово», «Мацилевщина», «Грицкевичи» и «Супруновичи». К тому же, на последней МТФ провели озеленение. Высадили тую, сосну, черемуху, сирень, черноплодную рябину, можжевельник. Саженцы закупили в питомнике Клецкого лесхоза. Поставили на прифермской территории беседку, посеяли траву. Также оформили цветочную клумбу. На зиму посадили многолетние цветы: хосту, ирис, пионы, а весной посадят однолетние: сальвию, «веселых ребят», бархатцы, «львиный зев».

Возле административного здания, где растет много деревьев, часто сгребают и вывозят листву.

В эту субботу в «Грицкевичах» опять пройдет субботник. Будут наводить чистоту в здании столовой — мыть окна, убирать мусор, а также озеленят территорию, выровняют грунт, посеют траву. Здание столовой хозяйство в этом году выкупило у райпо, в апреле начали ремонт своими силами, и вот он завершен. Планируют открыть столовую в этом месяце, поэтому стремятся, чтобы и внутри, и снаружи было красиво.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ.