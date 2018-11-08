Жители агрогородка Заозерье смогли обезвредить лису, которая заболела на бешенство

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В «НН» за 31 октября была размещена информация «Лесной хищник пришел к людям» о факте появления лисы, предположительно больной бешенством, в агрогородке Заозерье.

Как сообщили в Несвижском РЦГиЭ, жители агрогородка смогли ее обезвредить. Факт заболевания бешенством у данной лисы подтвержден проведенными лабораторными исследованиями. Это восьмой случай в Несвижском районе, зарегистрированный в текущем году (в 2017-м на Несвижчине у животных было зарегистрировано три случая бешенства, в 2016-м — два).

Ольга МАРЧЕНКО.