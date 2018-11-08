Могилевская область и провинция Цзянсу намерены вывести торговое сотрудничество на новый уровень

Могилевская область и китайская провинция Цзянсу договорились вывести торгово-инвестиционное сотрудничество на новый уровень. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель.

«Наращивание и диверсификация поставок белорусской продукции на китайский рынок, ход реализации в Могилевской области отдельных инвестиционных проектов, рост экспорта белорусских туристических услуг в КНР были в центре внимания на встрече губернатора Могилевской области Владимира Доманевского с губернатором восточной китайской провинции У Чжэнлуном, — рассказал Валерий Мацель. — В ходе встречи руководители побратимских регионов отметили успешную реализацию проекта по поставке на рынок Китая говядины Могилевского мясокомбината, инвестиционных проектов по выращиванию в Могилевской области льноволокна и грибов, работу в Могилеве центра китайской традиционной медицины».

По итогам посещения делегацией крупнейшей в провинции компании сетевой торговли «Суго Супермаркет», включающей около 1,8 тыс. магазинов, достигнута договоренность о поставках в Китай молочной продукции ОАО «Бабушкина крынка». Планируется, что первая партия молока поступит на прилавки магазинов торговой сети китайской компании в феврале следующего года, в канун праздника Весны — китайского Нового года.