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Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане, передает...
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