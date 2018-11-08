Фура пробила ограждение моста и свесилась над водой в Светлогорском районе

В Светлогорском районе фура пробила ограждение моста и свесилась над водой. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщила временно исполняющий обязанности начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева, сообщает БЕЛТА.

Авария на мосту через Березину произошла 8 ноября около 6.30. «Водитель 1964 года рождения за рулем автомобиля Man с полуприцепом не учел дорожные условия: сильный туман и скользкий асфальт. При торможении он не справился с управлением, тягач занесло. Автомобиль пробил барьерное ограждение моста и перегородил проезд», — рассказала Анна Ковалева.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Движение по мосту полностью восстановлено.