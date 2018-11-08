|
Фура пробила ограждение моста и свесилась над водой в Светлогорском районе
09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Светлогорском районе фура пробила ограждение моста и свесилась над водой. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщила временно исполняющий обязанности начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева, сообщает БЕЛТА.
Авария на мосту через Березину произошла 8 ноября около 6.30. «Водитель 1964 года рождения за рулем автомобиля Man с полуприцепом не учел дорожные условия: сильный туман и скользкий асфальт. При торможении он не справился с управлением, тягач занесло. Автомобиль пробил барьерное ограждение моста и перегородил проезд», — рассказала Анна Ковалева.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Движение по мосту полностью восстановлено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Светлогорском районе фура пробила ограждение моста и свесилась над водой. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщила временно исполняющий обязанности начальника...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)