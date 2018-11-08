Минсельхозпрод: экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года достигнет $100 млн

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай по итогам 2018 года составит около $100 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На днях белорусская делегация приняла участие в открытии первой китайской выставки импорта в Шанхае (China International Import Expo), во время которой прошел международный экономический форум «Радужный мост». «Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц презентовал на данном форуме экспортный потенциал агропромышленного комплекса Беларуси в плане поставок на китайский рынок. По его словам, до конца текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику достигнет $100 млн», — отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, который в составе белорусской делегации находится в Китае.

По итогам января-сентября этого года Беларусь поставила в Китай продовольствия на $52 млн. Лидирующие позиции в белорусском экспорте занимает молочная продукция, поставки которой по сравнению с аналогичным уровнем 2017 года выросли в 9 раз.