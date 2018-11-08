Во Франции построили жилой квартал из белорусских домов

Во французском городе Вильрю (Лотарингия) 6 ноября 2018 состоялась официальная церемония инаугурации жилого квартала имени Жана Эммануэля Жилибера, возведенного из деревянных домов, произведенных филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в посольстве Беларуси во Франции.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко и мэр Вильрю Алан Казони в присутствии представителей французских компаний – подрядчиков и белорусских строителей торжественно открыли памятную доску, посвященную присвоению имени Жилибера кварталу.





Жан Эммануэль Жилибер – выдающийся медик, ботаник, биолог. Родился в 1741 году в Лионе, в конце 18 века проживал в Гродно, где благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших ботанических садов. Его именем назван главный гродненский городской парк, у центрального входа в который установлена бронзовая скульптура французского ученого.

В своем приветствии на церемонии П.Латушко отметил, что данный проект имеет символичное значение. В белорусских домах будут проживать французские семьи, сотрудничество между Шкловским предприятием и французской компанией "Logibat" может стать примером для других компаний, присвоение, по предложению посольства, данному жилому кварталу имени Жилибера – француза, внесшего большой вклад в развитие Гродно в 18 веке – является проявлением уважения к совместной истории.

Посол Беларуси подчеркнул, что реальность проекта подтверждает уже построенный в Лотарингии из белорусских материалов 71 жилой дом, а перспективность проекта – планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года, договоренность о чем была достигнута в ходе V-го белорусско-французского бизнес-форума, состоявшегося в Минске 26 октября этого года.





П.Латушко также отметил положительный результат экспорта белорусской продукции деревообработки: так, в 2017 году белорусских мебели, домов, иных деревянных изделий поставлено во Францию на $16 млн., а за 9 месяцев текущего года – уже на сумму более $17 млн.

Мэр Вильрю в своем выступлении подчеркнул, что данные дома соответствуют всем французским строительным нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80% жителей Франции. А.Казони также отметил эффективность и взаимовыгодность данного сотрудничества.

В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку плитки ОАО "Керамин", которая будет использована при отделке домов, а также кухонь белорусского производства для оборудования домов.