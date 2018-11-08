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С прицелом на Европу: объявлен лайн-ап Iskra Showcase Weekend

09.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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23-24 ноября в Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, в котором примут участие артисты из Германии, Франции и Беларуси. Белорусских участников выбирали специалисты из Франции и Германии из 153 присланных заявок.

С прицелом на Европу: объявлен лайн-ап Iskra Showcase Weekend

Фестиваль будет состоять из двух вечерних концертов и однодневной образовательной программы. Все мероприятия пройдут на базе культурного центра "Корпус". В пятницу 23 ноября в рамках электронного концерта выступят Chapelier Fou (Франция), Intelligency, Аня Жданова, Ayva, Maximalism. В субботу 24 ноября на сцену выйдут Oum Shatt (Германия), Dlina Volny, Nürnberg, "Молчат дома", Lubber Louie.  Начало обоих концертов в 18:00.

"Задача мероприятия – помочь белорусским артистам получить концерты в Европе. Именно поэтому музыкантов для выступлений на Iskra Showcase Weekend предварительно отбирают и смотрят на месте практики – представители фестивалей  и букинг-агенты из Германии и Франции, – отмечает Якоб Рачек, директор Института имени Гёте в Минске, один из организаторов Iskra Showcase Weekend. – А для белорусских зрителей это возможность увидеть посмотреть на свою музыку глазами европейцев. Понять, что они считают самым актуальным. И, конечно же, послушать интересных европейских артистов".

Помимо этого в субботу с 12 до 17 часов для белорусских музыкантов и менеджеров будет проходить образовательная часть фестиваля, посвященная вопросам выхода белорусских артистов на европейские рынки. Своими знаниями и опытом поделятся: Наталья Подобед – европейский агент Onuka, "ДахаБраха", Oligarkh, Shortparis и др.; Франсуа Одижье – представитель фестиваля Europavox (Франция); Кристиан Морин – куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа – букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция).

Билеты на фестиваль в продаже на Bezkassira.by и в культурном центре "Корпус". Концертная программа: билет на 1 день – 10 руб. (предварительно), 20 руб. (в день); на 2 дня – 15 руб. (предварительно), 30 руб. (в день). Образовательная программа: 10 руб. (предварительно). Pro Pass (образовательная программа + 2 дня концертов): 20 руб. (предварительно). Инфолиния: (044) 418 20 21.

Организаторами Iskra Showcase Weekend являются: Институт им. Гёте в Минске, Посольство Франции в Республике Беларусь, культурный центр "Корпус", проект Experty.by. При поддержке Фонда немецко-французского культурного сотрудничества.

Справочно:

Chapelier Fou (Франция). С 2009 года музыкант-мультиинструменталист Луи Варински постепенно раскрывает захватывающую вселенную нежных композиций, в которых живые инструменты сочетаются с электронным звучанием. Его записи неизменно находят отклик у публики и СМИ, на его счету гастроли по всей Европе, а также в России, Китае, Северной Америке. В Минске он представит новый диск "Muance" (2017).

Oum Shatt (Германия). Коллектив был основан в 2013 году в Берлине. Его кредо – геометрическая танцевальная рок-музыка с современными аранжировками, которые необыкновенным образом перекликаются с прошлым в лице турецкой психоделической музыки 70-х, американского серф-рока, новой волны и саундтреков.  Международную известность группе принес сингл "Power To The Women Of The Morning Shift". Коллектив выступал на многих престижных фестивалях Европы, среди которых  Electric Picnic, Transmusicales, Fusion, Electron и др.

 
Теги: Минск
 
 
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23-24 ноября в Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, в котором примут участие артисты из Германии, Франции и Беларуси. Белорусских участников...
 
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