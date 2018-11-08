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Майнинг криптовалют оказался энергозатратнее добычи драгметаллов
Ученые из Института исследований и обучения в Окридже, США,
Майнинг создает огромные нагрузки на вычислительные сети, приводит к колоссальным затратам энергии и создает значительную нагрузку на окружающую среду. По оценке авторов исследования, количество энергии, которое потребляет только сеть Bitcoin из расчета на каждый полученный доллар составляет 17 МДж. Это в три раза больше, чем добыча драгоценных металлов.
Энергетические расходы для Ethereum и Litecoin составляют 7 МДж на сгенерированный доллар, для Monero - 14 МДж. Единственный ресурс, требующий энергии больше этого уровня, - алюминий, добвываемый из руды электролизом.
В текущем году сеть Bitcoin уже потребила больше электроэнергии, чем, к примеру, вся Дания.
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Ученые из Института исследований и обучения в Окридже, США, подсчитали: в расчете на единицу полученного дохода майнинг криптовалют требует в разы больше энергии,...
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