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Майнинг криптовалют оказался энергозатратнее добычи драгметаллов

09.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Ученые из Института исследований и обучения в Окридже, США, подсчитали: в расчете на единицу полученного дохода майнинг криптовалют требует в разы больше энергии, чем добыча золота, платины и редкоземельных металлов из земных недр.

Майнинг криптовалют оказался энергозатратнее добычи драгметаллов

Майнинг создает огромные нагрузки на вычислительные сети, приводит к колоссальным затратам энергии и создает значительную нагрузку на окружающую среду. По оценке авторов исследования, количество энергии, которое потребляет только сеть Bitcoin из расчета на каждый полученный доллар составляет 17 МДж. Это в три раза больше, чем добыча драгоценных металлов.

Энергетические расходы для Ethereum и Litecoin составляют 7 МДж на сгенерированный доллар, для Monero - 14 МДж. Единственный ресурс, требующий энергии больше этого уровня, - алюминий, добвываемый из руды электролизом.

В текущем году сеть Bitcoin уже потребила больше электроэнергии, чем, к примеру, вся Дания.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ученые из Института исследований и обучения в Окридже, США, подсчитали: в расчете на единицу полученного дохода майнинг криптовалют требует в разы больше энергии,...
 
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